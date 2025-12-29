José Williams es proclamado candidato presidencial de Avanza País rumbo a 2026. Foto: Congreso de la República
José Williams es proclamado candidato presidencial de Avanza País rumbo a 2026. Foto: Congreso de la República
Redacción EC
Redacción EC

El (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite las fórmulas presidenciales de Libertad Popular y Avanza País – Partido de Integración Social para participar en las Elecciones Generales 2026, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la subsanación de observaciones advertidas inicialmente.

En el caso de Libertad Popular, el JEE resolvió admitir la fórmula integrada por Rafael Jorge Belaunde Llosa como candidato a la Presidencia de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido como primer vicepresidente y Tania Ulrika Porles Bazalar como segunda vicepresidenta.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
MIRA: Gladys Echaíz sobre APP: “Me trajeron una lista de personas que iban a trabajar conmigo y yo no los conocía”

La organización política levantó las observaciones relacionadas con el formato resumen de su plan de gobierno dentro del plazo establecido.

Respecto a Avanza País, el órgano electoral declaró admitida la fórmula encabezada por José Daniel Williams Zapata, acompañado por Fernan Romano Altuve-Febres Lores como primer vicepresidente y Adriana Josefina Tudela Gutiérrez como segunda vicepresidenta.

El JEE consideró subsanadas las observaciones vinculadas a la documentación de reemplazos en la fórmula y a declaraciones juradas de los candidatos.

En ambos casos, el JEE determinó que las fórmulas cumplen con los requisitos previstos en la normativa electoral, no presentan impedimentos para postular y respetan los resultados de las elecciones primarias. Asimismo, verificó el cumplimiento de la cuota de género exigida por la ley.

Las resoluciones disponen la publicación de las fórmulas y de los resúmenes de los planes de gobierno.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC