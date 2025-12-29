El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite las fórmulas presidenciales de Libertad Popular y Avanza País – Partido de Integración Social para participar en las Elecciones Generales 2026, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la subsanación de observaciones advertidas inicialmente.
En el caso de Libertad Popular, el JEE resolvió admitir la fórmula integrada por Rafael Jorge Belaunde Llosa como candidato a la Presidencia de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido como primer vicepresidente y Tania Ulrika Porles Bazalar como segunda vicepresidenta.
La organización política levantó las observaciones relacionadas con el formato resumen de su plan de gobierno dentro del plazo establecido.
Respecto a Avanza País, el órgano electoral declaró admitida la fórmula encabezada por José Daniel Williams Zapata, acompañado por Fernan Romano Altuve-Febres Lores como primer vicepresidente y Adriana Josefina Tudela Gutiérrez como segunda vicepresidenta.
El JEE consideró subsanadas las observaciones vinculadas a la documentación de reemplazos en la fórmula y a declaraciones juradas de los candidatos.
En ambos casos, el JEE determinó que las fórmulas cumplen con los requisitos previstos en la normativa electoral, no presentan impedimentos para postular y respetan los resultados de las elecciones primarias. Asimismo, verificó el cumplimiento de la cuota de género exigida por la ley.
Las resoluciones disponen la publicación de las fórmulas y de los resúmenes de los planes de gobierno.
