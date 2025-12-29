El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de Juntos por el Perú para la circunscripción electoral única nacional, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión se adoptó tras identificar observaciones documentarias que deben ser corregidas en un plazo de dos días calendario, bajo apercibimiento de declarar improcedente la inscripción.

El JEE detectó inconsistencias en las fechas consignadas en las declaraciones juradas de hoja de vida y de consentimiento de participación electoral de varios postulantes. Estas observaciones alcanzan a José Mercedes Castillo Terrones, Isaac Humala Núñez, Carmen Celinda Yalico Moncada y Luis Mamani Mamani.

En el caso de César Copa Tijutani, el órgano electoral advirtió que la información declarada sobre una sentencia por el delito de rebelión es incompleta, lo que impide su verificación, por lo que se requiere adjuntar la resolución judicial correspondiente.

Asimismo, se observó que Prudencia Paula Cayetano Suárez presentó una declaración jurada que no corresponde al formato exigido por el reglamento.

También se detectó una discordancia entre el candidato consignado en la solicitud de inscripción, Martín Colán Torres, y el nombre que figura en el acta de elecciones internas, Jorge Washington Tacuri Aragón.