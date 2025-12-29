Gladys Echaiz, candidata al Senado por Renovación Popular para las elecciones generales de 2026, se refirió a su paso por Alianza para el Progreso (APP) durante una entrevista en el programa ‘Siempre a las ocho’, conducido por Milagros Leiva. En el espacio televisivo, explicó que su vínculo con APP se dio por invitación y no como militante, y que aceptó participar en la campaña anterior bajo el compromiso de respetar su independencia.

En el programa, Echaiz relató que, al llegar al Congreso, se encontró con una situación que no había sido previamente informada: la asignación de personal para su despacho sin su consentimiento. Según explicó, APP le presentó una lista de personas que debían integrar su equipo de trabajo, pese a que ella ya había tomado la decisión de convocar a profesionales de su confianza, lo que generó su desacuerdo desde el inicio.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Las relaciones no eran malas personalmente, el tema era en la forma cómo hay que actuar dentro del Congreso. Tú llegas ahí y llegas sola. El Congreso te dice ‘este es la unidad orgánica de su despacho’. Busqué a los profesionales que podían ayudarme, pero de pronto me traen una lista y me dicen ‘estas son las personas que van a trabajar con usted’. Yo no conocía a ninguna de estas personas, no sabía quiénes eran ni en qué manera podían ayudarme en el trabajo. Yo dije que no podía ser porque no me habían dicho eso y les dije que no”, mencionó.

La candidata al Senado indicó que esta situación derivó en una reunión partidaria con la dirigencia y congresistas electos de APP, en la que expuso su posición frente a lo que consideró una forma de presión interna. De acuerdo con sus declaraciones, ese encuentro marcó un punto de quiebre en su relación con el partido y la llevó a tomar la decisión de apartarse.

“Me invitaron a una reunión partidaria donde estuvieron el conjunto de congresistas electos y su buró del partido. [¿Richard Acuña?] sí; él, asesores, secretarios generales y todos los demás. [¿Qué le dijeron?] Un poco como someterte, yo tuve que salir y exponer mi punto de vista. Fue una reunión bastante fuerte y triste, entonces yo tomé la decisión de apartarme ”, dijo Echaíz.

Echaiz sostuvo que su incursión en la política no formaba parte de sus planes iniciales, pero que aceptó la invitación con el objetivo de aportar a reformas pendientes en el sistema de justicia. En ese contexto, mencionó que uno de los temas que busca impulsar desde el Senado es el fortalecimiento de la Escuela de la Magistratura, al considerar que se trata de una institución clave para el país.

“ Cuando yo acepto incursionar en la política, que no estaba dentro de mis proyecciones, pero al final había trabajo tanto la justicia y había visto las necesidades ya de hacer unas reformas, cambios, se había quedado un tema pendiente que era el tema la escuela de la magistratura. Entonces cuando yo converso con el señor Acuña y la persona que fue la intermediaria, yo digo bueno si es la oportunidad para aportar algo a las instituciones tan importantes y transcendentes dentro del país”, explicó.

Echaiz explica su salida de APP y dice que busca impulsar reformas desde el Senado. (Foto: Captura de YT/Siempre a las ocho)

Finalmente, señaló que, tras su salida de APP, la relación con el partido se fue deteriorando y que encontró en Renovación Popular un espacio desde el cual continuar su participación política. Reiteró que su postulación responde a la posibilidad de contribuir con cambios institucionales y no a una militancia partidaria tradicional.

VIDEO RECOMENDADO