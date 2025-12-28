Sorpresas te da la lista. Una crónica de Fernando Vivas sobre las candidaturas para el próximo Congreso

Los que finalmente se animaron a ser parte del 20% de la cuota de ‘designados’ tuvieron que sortear un dilema peor que otro: tras dilucidar si se lanzaban, romperse la cabeza para ver con quién. Vieron encuestas prematuras; calcularon el puesto que les ofrecían versus el chance del partido; pidieron consejos, hicieron cuentas, oyeron pronósticos de bruja. Les adelanto una de las contradicciones del año que se viene: la cuota del 20% no se usa con lógica electoral, sino con una lógica política en la que muchas veces no importan los votos.

¿Tiene sentido eso? Sí y no. Me explico: son tantos los militantes que quieren chapar curul que los partidos acaban usando parte de la cuota para satisfacer esa angurria irrefrenable, sacrificando la lógica de supervivencia electoral del partido. Por eso la ley los llama ‘designados’, pues no necesariamente se les invita desde fuera sino que la cúpula los elige adentro. En lugar de convocar ciudadanos ilustres que serían locomotora de votos, ahí están los cuadros polémicos, incómodos, refritos congresales, que no se sometieron a las primarias o no se inscribieron a tiempo. Por ejemplo, en Renovación Popular, el top en todas las encuestas de intención de voto, que pudo jalar a ‘celebrities’ del conservadurismo nacional, va designada Patricia Chirinos, quien ya está en su bancada, al senado por el Callao; además del retorno del almirante José Cueto y Gladys Echaíz.

Más que sorpresas, en RP hay afianzamientos de quienes ya estaban en sus filas o en su entorno. Ya en las primarias vimos elegidas a Roxana Rocha y Deborah Inga (regidoras de la ‘escuelita celeste’ que resulta ser el consejo metropolitano), o a la ex procuradora Katherine Ampuero, que ya labora para la bancada, o al Gral. ( R) José Baella, ya en el engranaje metropolitano. Te adentras en la lista de diputados por Lima, y en el número 22, una sorpresa: Roberto De la Tore, actual presidente de la CCL (Cámara de Comercio de Lima). No sorprende que un líder empresarial apoye a ‘Porky’, sino que postule en un puesto tan modesto. La sorpresa hubiera sido que el almirante Jorge Montoya, disidente de RP, vuelve al redil como José Cueto; pero ha preferido postular con Sí Creo, de Carlos Espá.

Moda militar

Están de moda. Los uniformados son la panacea, la receta, la promesa y la alternativa de mano dura para vencer al crimen organizado. Cualquier alto mando de las FFAA o de la PNP sabe que, tras su retiro, puede optar por un trabajo en la seguridad del sector privado o del público o puede ser candidato. En Avanza País, no solo Phillip Butters fue reemplazado como candidato presidencial por el ex presidente del Congreso y Gral. Del Ejército (R ) José Williams; sino que se reemplazó el chip de campaña: del outsider que buscaba ser una suerte de provocador antisistema dentro del sistema, a lo ‘Porky’; al comando anti crimen. Sus tempranos spots lo muestran ante una maqueta, coordinando el combate a la inseguridad como si fuera la Operación Chavín de Huántar. Su ahora candidata a la segunda vicepresidencia, Adriana Tudela, tiene un spot cuadrándose ante él.

El congresista y Gral (R ) Roberto Chiabra buscó ser la gran esperanza de una coalición de derecha, pero terminó siéndolo de un muy modesto trío: la alianza Unidad Popular, compuesta por el PPC, Peruanos Unidos y Unidad y Paz, el partido fundado por el propio Chiabra. Otro par de oficiales en retiro, fundaron partidos y se lanzaron. Se los presento: Wolfgang Grozo, general FAP, del Partido Integridad Democrática; y Herbert Caller, ex oficial de la Marina, del Partido Patriótico del Perú. Están presentes en varias listas y también los hay de la PNP. Fuerza Popular, el partido de derecha que inició dos quinquenios atrás el rescate político de los militares, lleva al senado a César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las FFAA. Dos coroneles, retirados durante el gobierno pasado, Harvey Colchado y Walter ‘Bica’ Lozano, se fueron hacia la izquierda de Ahora Nación, con Alfonso López Chau.

Por cierto, la lista de Ahora Nación, que es el modesto top de la izquierda, ha hecho fichajes de sorpresa, en contraste con la personalidad más bien monótona del candidato presidencial. Tres mujeres de izquierda, la ex presidenta del Congreso y ex premier de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, la excongresista Indira Huilca y la actual legisladora Ruth Luque jalonean hacia la izquierda la pose de centro que parecía buscar y que le sentaba más cómoda a otro jale, el ex congresista experto en defensa del consumidor, Jaime Delgado.

Si hay que escoger una lista donde la sorpresa reemplaza a la sustancia, es Podemos. Sería ocioso ver su plan de gobierno, porque José Luna Gálvez, líder del partido y candidato presidencial, ha mezclado extremos. En la lista al senado, Guido Bellido, el ex primer ministro de Pedro Castillo, se codea con Herminia Chino (madre de Betssy Chávez), con Juanita Pastor (esposa de Daniel Urresti, que hubiera sido la carta presidencial de no estar en prisión) y con José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso. Es un concepto de la política parecido al co working y ahí está la fuente de sorpresas.

Mitos y refritos

Se cae un mito que reaparece en cada elección: ‘las listas se van a llenar de faranduleros’. Ello surgió cuando Susy Díaz se pintó su número 13 en una nalga y salto la valla solita. En ese entonces, 1995, no había valla por partido sino por individuo. Aunque su performance legislativa no fue deleznable, la frivolidad y la denuncia de haber recibido dinero de Montesinos, malograron su balance. Desde entonces ningún otro farandulero que anunció su candidatura pescó curul. Ni siquiera se les fichó. Christian Cueva, crack asociado a la farándula, hizo un spot con Fiorella Molinelli, candidata de la alianza Fuerza y Libertad; pero fue una prestación para afianzar la candidatura de su padre, Luis Alberto Cueva. El anonimato del postulante no califica de sorpresa. Las mentadas pre candidaturas de las modelos Karen Paniagua y Génesis Tapia por Avanza País, también se descartaron. Conclusión: es un mito bien refrito que la farándula tenga sex appeal electoral. Excepción fueron las voleibolistas, que llegaron varias al Congreso, pero se agotó ese ciclo. Futbolistas hemos visto menos, quizá porque, a diferencia de las campeonas, están acostumbrados a contar con ingresos mayores a los de un congresista. De todos modos, ahí vemos al ex seleccionado Paolo Maldonado, postulando al senado por RP, y Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero por parte de madre, postula con APP.

Una novedad, eso sí, es que el mundo de las redes y del ‘streaming’ haya producido un candidato, pillado por Avanza País. Augusto Peñaloza (a) ‘Tío Rockefeller’, fue un invitado frecuente de La RoroNetwork, encarnando espontáneamente el sentido común conservador del empresario criollo. Ahora le tocará cuadrarse ante Williams. De la improvisación funcional en la ‘infósfera’ a la improvisación disfuncional en la política.

La gran cantidad de listas provocó un efecto contrario: en lugar de convencer a outsiders, los desalentó. Por eso vemos más sorpresas con ‘insiders’. Por ejemplo, País Para Todos, el partido que lleva la candidatura de Carlos Álvarez, postula al ex congresista y ex ministro Juan Sheput y al actual no agrupado Edward Málaga. También, eso sí, a una ex jueza anticorrupción, Susana Castañeda. Juntos Por el Perú, que se jacta de lo que llama su ‘plancha castillista’, lanza al ex ministro de Salud, Hernando Cevallos y a congresistas disidentes de Perú Libre, como Jaime Quito y Silvana Robles. Incluso la postulación de José Mercedes Castillo Terrones, hermano de Pedro, está en función de afianzar su castillismo de la oportunidad; por cierto, disputado por otras fórmulas, como Podemos. Además de castillista, JPP también juega al antaurismo; lanzando a su padre, don Isaac Humala. Sin embargo, su hija Katia Humala va con el vizcarrista Perú Primero.

APP lanza a dos ex ministros de Dina Boluarte, César Vásquez y César Sandoval, pero la relación de ambos con el partido era tan conocida, qué mal podría sorprendernos su inclusión. Somos Perú, ha retomado su relación con Daniel Salaverry (fue su candidato presidencial en el 2021) y lo lanza al Congreso. Perú Primero afianza el vizcarrismo con Mirian Morales, otrora empoderada secretaria general del despacho presidencial, y Óscar Vásquez, asesor en comunicaciones de Vizcarra, y le añade insiders del actual Congreso como Isabel ‘Chabelita’ Cortez y Nieves Limachi. También han fichado al ex ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Cuando todos se acerquen a la valla de abril, se van a pisar, enredar, atorar; pero algunos, esperemos que los mejores, la salten y nos den la mayor sorpresa, la de una buena gestión.