Fernando Vivas
Fernando Vivas

Sorpresas te da la lista. Una crónica de Fernando Vivas sobre las candidaturas para el próximo Congreso
Sorpresas te da la vida, ay Dios; y ahí nomás, porque no son tantas como para una descarga salsera. Les cuento algunas razones de por qué es así. En primer lugar, estamos ante ratones asustados e indecisos ante tanto hueco en el que meterse ¿En cuál está el queso, en cuál la trampa, en cuál la valla está baja, en cuál te estrellas contra ella? Es tal la imposibilidad de saber con certeza en qué partido tienes chance que guardas las ganas en la mochila y te vas. Espérate unas semanitas, ¿no prefieres candidatear en octubre a gobernador o a alcalde?.

