El partido político Avanza País presentó la documentación para subsanar las observaciones a su solicitud de inscripción de la plancha presidencial encabezada por el congresista José Williams ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, luego de que la fórmula presidencial fuera declarada inadmisible por omisiones documentales.

La subsanación incluye las cartas de renuncia notariadas de Phillip Butters y Karol Paredes a sus precandidaturas en la plancha presidencial del partido del 5 de diciembre, y una subsanación en la declaración jurada de consentimiento presentada por Williams Zapata.

La plancha presidencial está integrada también por Fernán Altuve-Febres Lores en la primera vicepresidencia y la parlamentaria Adriana Tudela Gutiérrez en la segunda vicepresidencia.

El JEE Lima Centro 1 había declarado la inadmisibilidad de la lista mediante la resolución N.° 08736-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 22 de diciembre. Ahí advirtió que el partido omitió presentar los documentos de renuncia de los ciudadanos elegidos inicialmente en las elecciones primarias para sustentar su reemplazo.

La observación técnica señalaba la falta de acreditación de las renuncias de Phillip Butters, quien figuraba originalmente como postulante a la presidencia, y de Karol Paredes, inscrita para la segunda vicepresidencia. El JEE indicó que el partido presentó un acta interna sobre los cambios, pero no adjuntó los escritos de renuncia que validaran legalmente la nueva conformación.

Asimismo, la autoridad electoral detectó una falta formal en el Anexo 11 de la declaración jurada de consentimiento de José Williams. El candidato omitió consignar el cargo específico al que postula en dicho formato, lo cual es un requisito obligatorio según el reglamento de inscripción de fórmulas y listas.

Respecto al cronograma de las Elecciones Generales 2026, el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción venció el 23 de diciembre de 2025. Las organizaciones políticas tienen como fecha límite el 11 de febrero de 2026 para tramitar el retiro de candidatos o presentar renuncias a las listas de forma oficial.

La jornada electoral para elegir a las próximas autoridades nacionales se realizará el domingo 12 de abril de 2026.