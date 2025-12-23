El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la lista presidencial presentada por Avanza País – Partido de Integración Social para las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada mediante resolución emitida el 22 de diciembre, tras la evaluación de la solicitud de inscripción ingresada dentro del plazo establecido por el cronograma electoral.

Según el pronunciamiento, el JEE verificó que la organización política cumplió con presentar su solicitud dentro de la fecha límite y que se encuentra habilitada para participar en los comicios.

No obstante, durante la calificación del expediente se advirtieron observaciones vinculadas a la documentación presentada para sustentar cambios en la fórmula presidencial registrada previamente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, el órgano electoral señaló que Avanza País presentó un acta interna para sustentar el reemplazo de candidatos, pero no adjuntó los documentos de renuncia correspondientes que respalden dicho cambio.

Además, se detectaron inconsistencias en la información consignada sobre la elección de algunos integrantes de la fórmula en las elecciones primarias.

Asimismo, el JEE observó que uno de los candidatos no completó de manera íntegra la declaración jurada exigida por el reglamento, al omitir consignar el cargo al que postula.

Por ello, el Jurado Electoral Especial concedió a Avanza País un plazo de dos días calendario, contados desde la notificación, para subsanar las observaciones advertidas. De no hacerlo dentro del plazo establecido, la solicitud de inscripción podría ser declarada improcedente.