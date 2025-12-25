Al menos 16 partidos no presentaron completas sus listas de candidatos ante el JNE

Al mediodía de este miércoles 24 de diciembre, cuando concluyó el plazo para la solicitud de inscripción de candidaturas para la fórmula presidencial, Congreso bicameral y Parlamento Andino, al menos 16 partidos, de acuerdo a Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no habían presentado completas sus listas [ver recuadro].

Según la página web del JNE, recibieron 1.748 listas de las 2.023 esperadas. Es decir, el 86,41%.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

De estas listas, 840 corresponden a postulantes a la cámara de diputados, 807 al Senado en distrito múltiple, 35 al Senado nacional, 35 a candidatos presidenciales y 31 al Parlamento Andino.

Entre las agrupaciones con menor porcentaje de pedidos de inscripción figuran Primero la Gente (2,22% con una lista), el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE (3,51% con dos listas), Salvemos al Perú (12,28% con siete listas) y Ciudadanos por el Perú (32,35% con 11 listas). Es último no tiene candidato presidencial y está relacionado a Nicanor Boluarte, hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

En Salvemos al Perú, cuyo postulante presidencial Antonio Ortiz Villano se definió por el lanzamiento de una moneda, solo fueron registradas siete de cincuenta y siete listas. Fuentes de este Diario señalaron que la mayoría de los candidatos al Congreso bicameral eran allegados al exministro de Defensa Mariano González, quien perdió la nominación.

Mariano González, exministro del Interior y de Defensa. (Foto: Archivo GEC)

Agregaron que González, con su renuncia, se llevó a su gente y que en la víspera no los encontraron para que firmen los anexos de las solicitudes.

De los 15 partidos que no completaron al 100% sus candidaturas hay tres que tienen representación en el actual Congreso: Juntos por el Perú (45,61% con 26 listas), Renovación Popular (92,98% con 53 listas) y el Partido Morado (95,56% con 43 listas). También figura la alianza Venceremos, que tienen a representantes de Voces del Pueblo y Nuevo Perú, en el Parlamento (96,49% con 55 listas).

Un caso particular es el de Sí Creo, partido del periodista Carlos Espá, que si bien ha llegado al 100% en sus pedidos de inscripción, estos solo son de su fórmula presidencial y de 14 listas al Senado y a la cámara de diputados, cuando en total son 57 listas. Es decir, el partido de la vela no cubrió ni el 30% de postulantes. Y no tiene candidatos al Parlamento Andino.

36 candidatos presidenciales confirmados

De acuerdo a la plataforma electoral del JNE, al cierre de esta nota, son 36 los partidos que solicitaron su inscripción de sus fórmulas presidenciales. El último en hacerlo fue Primero la Gente.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y excongresista. (Foto: Archivo GEC)

En comunicación con El Comercio, Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, dijo que sí han pedido la inscripción de “casi todas” sus listas, pero señaló que “el sistema se cayó en la madrugada”. “Como todos estábamos en línea con el jurado y éramos varios partidos, nos han indicado que se lleve lo pendiente en soporte papel”, complementó.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos indicó que no iniciaron el trámite antes porque aún no definían a sus invitados.

“Nuestros invitados no se eligen a título personal, sino institución y eso toma su tiempo, porque es un acuerdo político”, expresó.

A su turno, el ex viceministro de Gobernanza Raúl Molina, candidato a la primera vicepresidencia de la República por Primero la Gente, sostuvo que la inscripción de su partido era “un asunto que no está cerrado”.

“Hemos hecho todo el proceso, pero la plataforma del JNE, no sé cómo ha sido con otros partidos, ha tenido muchos problemas en la noche y en la madrugada. Estamos en consulta con el JNE. El partido sí ha cumplido con subir los expedientes antes del cierre. El asunto está abierto y el partido ha cumplido con lo que tenía que hacer”, remarcó.

En declaraciones a este Diario, Molina- quien también fue jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia al inicio del gobierno de Dina Boluarte-subrayó que la responsabilidad no ha sido de Primero la Gente, “sino de las limitaciones del sistema”. “Son cosas que suceden cuando las plataformas se saturan”, acotó.

Por la mañana del miércoles 24 de diciembre, ingresaron al sistema del Jurado Nacional de Elecciones las solicitudes de inscripción de los partidos Fe en el Perú, del exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra; y del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), de Napoleón Becerra García.

El punto de vista

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo que el plazo que tenían los partidos para ingresar documentación física a los jurados electorales especiales venció el martes a las 11:59 p.m. “Si lo llevan hoy [miércoles] es extemporáneo. La otra opción era hacerlo virtual y hacer el registro máximo al mediodía, otras modalidades no son viables”, complementó al referirse a la situación de Primero la Gente.

En diálogo con El Comercio, antes de conocerse que Pérez Tello concretó su inscripción, Villalobos sostuvo que el JNE debe determinar si en el sistema Declara Más quedó registro de la intención del partido de Pérez Tello por subir su información. “Eso los podría ayudar a salvar su inscripción”, expresó.

También criticó que la gran mayoría de partidos, 25 de 36 con candidatos presidenciales haya esperado al último día para pedir su incorporación a las elecciones generales.

“Es un signo de improvisación. También puede ser un tema económico. Hay que recordar que debían pagar casi 32 mil soles para inscribir a sus listas. Otros pudieron tener problemas con el sistema. Pero si la mayoría lo ha logrado, entonces no ha sido el sistema”, opinó.

Villalobos señaló que los partidos que no han inscrito a todas sus listas van a tener que recalcular a su número de invitados, porque es el 20% sobre el total.

A su turno, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, consideró que si el JNE le ha dado la opción a Primero la Gente de llevar su expediente en físico para que no quede fuera de carrera es porque posiblemente haya habido un problema en el sistema Declara Más.

“Ahora, hay que ver cómo se desarrolla esto, en medida de que sea un tema técnico del JNE, pueden tomar la salvaguarda y con la debida acreditación [de que fue un problema técnico], pero si hubo negligencia del partido, el JNE definitivamente lo puede dejar fuera. La inscripción de Primero la gente está en veremos”, manifestó.

En declaraciones a este Diario, Tello cuestionó la improvisación de los partidos políticos que ha causado que solo se llegue al 86,41% de listas registradas.

“Hay demasiada improvisación en los partidos. En las primarias ya se había advertido que no tenían la cantidad adecuada para cubrir todas las candidaturas. Tenemos un problema serio, hay demasiado partido de membresías, es una dificultad para la democracia”, concluyó.

La etapa de calificación y tachas

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que tras las solicitudes de inscripción de candidaturas lo que viene es la etapa de calificación de estas. “Se van evaluar, ya están en etapa de calificación en los Jurados Electorales Especiales (JEE) esta lista de candidatos, algunos ya han reportado algunas decisiones de inadmisibilidad que son subsanables dentro de las 48 horas”, sostuvo.

(Foto: Violeta Ayasta/GEC)

En conferencia de prensa, Burneo dijo que son materia de calificación por los JEE que estas listas cumplan con la alternancia y la paridad a nivel nacional.

“Probablemente algunas listas sean observadas, pero eso no significa que se han caído, sino que tienen 48 horas para subsanar, eso lo veremos en los próximos días”, mencionó.

Subrayó que pasado esas 48 horas se sabrá si las listas observadas podrán o no seguir en carrera.

Burneo, además, informó que tres partidos presentaron sus listas de manera física ante los JEE. Estos fueron Fe en el Perú, Partido del Buen Gobierno y el PTE.