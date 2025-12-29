El canciller Hugo de Zela conversó telefónicamente con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, y reafirmó la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido este lunes 29 de diciembre.
Según señaló la Cancillería, durante la llamada el canciller peruano destacó “la importancia de la relación bilateral y el respaldo del Perú a Ucrania, en la coyuntura por la que atraviesa”.
Asimismo, indicó que Hugo de Zela expresó “la necesidad de que prontamente se pueda alcanzar una paz justa y duradera, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional”, de acuerdo con la publicación oficial.
Ucrania enfrenta desde febrero de 2022 un conflicto armado tras la invasión rusa, que ha provocado miles de víctimas, el desplazamiento de millones de personas y un fuerte impacto humanitario y económico.
En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Estados Unidos ofreció a su país garantías de seguridad por 15 años, prorrogables, tras una reunión con Donald Trump en Florida, como parte de los esfuerzos por avanzar hacia un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra.
