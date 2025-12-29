Con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, la institución realizó una ceremonia de despedida y reconocimiento al juez supremo decano César San Martín Castro, quien cesa en sus funciones al alcanzar la edad límite establecida por la Ley de la Carrera Judicial.

Durante el acto, Tello Gilardi destacó que San Martín Castro se mantuvo firme en la aplicación de la ley “con rigor y humanidad”, incluso en contextos de fuerte presión política, mediática y social. Señaló que su independencia judicial no fue un eslogan, sino una práctica constante que inspiró a generaciones de juristas y dejó una huella profunda en el Derecho Penal y Procesal Penal del país.

César San Martín culmina su labor como juez supremo decano, condición que ostentaba por ser el magistrado más antiguo de la Corte Suprema. Su trayectoria en el Poder Judicial se divide en dos etapas: la primera entre 1976 y 1992, y la segunda desde 2004 hasta la actualidad.

Inició su carrera judicial en 1976 en la Corte Superior del Callao, donde se desempeñó como relator y juez instructor provisional. En 1983 fue nombrado juez instructor titular en la Corte Superior de Lima y, en 1989, ascendió a juez superior. Sin embargo, en 1992 fue cesado por la dictadura de Alberto Fujimori.

Recién en 2004 regresó a la magistratura al ser designado juez supremo por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Desde entonces, ocupó diversos cargos de relevancia, entre ellos la presidencia del Poder Judicial en el periodo 2011-2012 y la presidencia de la Sala Suprema Penal Permanente desde 2018. Previamente, lideró la Sala Penal Transitoria y la Sala Penal Especial.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió cuando presidió la Sala Penal Especial que condenó a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, sentencia considerada histórica en la lucha contra la impunidad en el país.

No obstante, su extensa trayectoria también estuvo marcada por controversias. San Martín fue investigado por un audio con el hoy condenado expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, en el que supuestamente solicitaba celeridad en la ejecución de una sentencia a favor de su hermana. La denuncia fue archivada, aunque fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia.

En años recientes, su nombre apareció vinculado a los casos Valkiria, relacionado con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y Los Waykis en la Sombra, que involucra a Nicanor Boluarte. En el primero, se señaló una supuesta cercanía con los padres de Benavides para favorecerla, versión que no fue acreditada. En el segundo, un testigo protegido afirmó que San Martín habría intervenido para revertir la prisión preventiva de Boluarte, acusación que el magistrado rechazó tajantemente, asegurando no conocer al hermano presidencial.

