Libertad Popular cuestiona exclusión electoral de sus candidatos a diputados en Arequipa

El partido Libertad Popular cuestionó la exclusión electoral de su lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa. A través de un comunicado difundido el 10 de febrero en su cuenta oficial en X, la agrupación denunció un “trato desigual” por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa 1.

Según el pronunciamiento, el JEE declaró improcedente la totalidad de su lista “a menos de 24 horas del cierre oficial del proceso de inscripción”.

El partido sostuvo que más del 60% de sus postulantes, es decir cuatro de seis candidatos, “cumplió y subsanó oportunamente todos los requisitos establecidos por ley”. Pese a ello, indicó que se excluyó a toda la nómina.

Libertad Popular afirmó que la decisión “resulta especialmente grave” si se compara con otros casos en los que, asegura, se permitió la inscripción de listas incompletas de otras organizaciones. “¿Por qué con Libertad Popular se aplican criterios distintos?”, señaló en el documento.

Asimismo, indicó que hasta el momento de la emisión del comunicado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había notificado resolución sobre la apelación presentada. “Esta omisión compromete seriamente los principios constitucionales de igualdad ante la ley, participación política y debido proceso”, sostuvo.

Sin embargo, este miércoles 11 de febrero se publicó la Resolución N.º 0255-2026-JNE mediante la cual el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró “INFUNDADO el recurso de apelación” interpuesto por el personero legal titular de Libertad Popular.

En consecuencia, confirmó la Resolución N.º 00133-2026-JEE-AQP1/JNE, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por el distrito electoral de Arequipa.