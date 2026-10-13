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Gobierno, imagen y políticas

“Seguimos viendo un gobierno que aún no define una estrategia clara, lo que empieza a manifestarse en la percepción de ineficacia en la ciudadanía”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En mi columna del 2 de junio de este año, decía que, “si bien Fuerza Popular es sin duda el partido político más sólido [...], en realidad es una amalgama de intereses y visiones bastante disímiles, cohesionados detrás de un liderazgo [...] que ha sabido sobrevivir adaptándose de manera pragmática a las circunstancias, pero sin un rumbo programático o ideológico claro [...] primará la continuidad respecto a los últimos años, pero muy probablemente también veremos dudas, incoherencia, marchas y contramarchas en la conducción gubernamental. Estas tensiones se harán más pronunciadas a la luz de la composición del Congreso. Fuerza Popular necesita del apoyo de Renovación Popular para formar mayoría en el Senado, pero en Diputados necesita además del Partido del Buen Gobierno o de algunos otros”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.