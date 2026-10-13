Gobierno, imagen y políticas

En mi columna del 2 de junio de este año, decía que, “si bien Fuerza Popular es sin duda el partido político más sólido [...], en realidad es una amalgama de intereses y visiones bastante disímiles, cohesionados detrás de un liderazgo [...] que ha sabido sobrevivir adaptándose de manera pragmática a las circunstancias, pero sin un rumbo programático o ideológico claro [...] primará la continuidad respecto a los últimos años, pero muy probablemente también veremos dudas, incoherencia, marchas y contramarchas en la conducción gubernamental. Estas tensiones se harán más pronunciadas a la luz de la composición del Congreso. Fuerza Popular necesita del apoyo de Renovación Popular para formar mayoría en el Senado, pero en Diputados necesita además del Partido del Buen Gobierno o de algunos otros”.

Ya habíamos comentado también anteriormente cómo la conformación del Consejo de Ministros resultó desconcertante y que tendría una curva de aprendizaje que haría relativamente lenta la aparición de resultados concretos respecto de las demandas ciudadanas. Esto se expresó en la demora en la presentación del pedido de facultades legislativas y en sus características, así como en el intento, en la práctica, de atribuir a la demora o a la no aprobación completa del pedido de facultades la explicación del escaso dinamismo en la gestión. La verdad es que el gobierno no está siendo capaz, hasta el momento, de aprovechar al máximo el arsenal de prerrogativas y capacidades que tiene como Poder Ejecutivo para desarrollar iniciativas eficaces, especialmente en el campo de la lucha contra la criminalidad.

Ante la ausencia de resultados tangibles y la necesidad de lograr apoyo por parte del Congreso, parecen desarrollarse dos líneas paralelas: de un lado, hacer anuncios e intentar posicionar imágenes de dureza y firmeza, como la presentación de la presidenta del Comando Unificado de la Lucha contra la Criminalidad, incluyendo discursos duros dirigidos contra la oposición y apelaciones a la figura de Nayib Bukele como referente. Al mismo tiempo, está la constatación de que, sin el apoyo de Renovación Popular, pero también de Obras y del Partido del Buen Gobierno, no es posible gobernar, con lo que se desarrolla también una línea de negociación y búsqueda de generación de confianza para poder llegar a acuerdos. El problema es que o se amenaza o se dialoga: ambas estrategias se entorpecen mutuamente. Hasta el momento, las amenazas no resultan creíbles, porque la opinión pública percibe ineficacia por parte del gobierno y el respaldo ciudadano al gobierno tiende a caer, no a crecer. Ya que mencionamos al presidente de El Salvador, recordemos que Bukele, al ganar la presidencia en el 2019, no contaba con mayoría parlamentaria y logró imponerse en la puja contra el Congreso basado en la legitimidad ciudadana que le dio la efectividad en el combate a la criminalidad.

Seguimos viendo un gobierno que aún no define una estrategia clara, lo que empieza a manifestarse en la percepción de ineficacia en la ciudadanía. La respuesta del gobierno ha sido desarrollar respuestas sobre todo mediáticas y discursivas, privilegiando discursos basados en la noción de dureza y en el emplazamiento a los opositores. Pero el problema está en la implementación de políticas públicas eficaces; no es una cuestión de imagen. Keiko Fujimori no está más en campaña para ganar adhesión: es la presidenta que debe resolver problemas.