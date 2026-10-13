El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¡A serenarse, señora Fujimori!

“No importa cuáles sean los desafíos, dificultades y reveses a lidiar. Nada debería justificar su descenso a la provocación de sus adversarios”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori asumió la presidencia del país el mes pasado.
    Keiko Fujimori asumió la presidencia del país el mes pasado.

    Se ha hecho cada vez más evidente la instrumentalización de un agresivo boicot parlamentario de Juntos por el Perú a la acción del gobierno frente al horror del crimen organizado y al amenazante fenómeno de El Niño. Esta encierra el doble propósito de dejar al gobierno con facultades legislativas recortadas al extremo y de llevarlo, atado a su demanda, al terreno de la confrontación y la virulencia verbal intimidante en el Congreso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.