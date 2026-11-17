La emoción comenzó mucho antes de que León XIV apareciera ante la multitud. Desde la noche anterior, familias enteras, adultos mayores, jóvenes y religiosos llegaron a la Base Aérea Las Palmas con la esperanza de verlo, recibir su bendición o simplemente escuchar sus palabras. Algunos fieles viajaron desde distintas regiones del país; otros esperaron durante más de un día para conseguir un lugar cerca del altar. Cada uno llevaba una historia, una petición o un motivo para agradecer.

Jorge Chu fue uno de los primeros fieles en llegar. Desde la tarde del sábado, cuando el pontífice aún se encontraba en Chiclayo, permaneció junto a su esposa y amigos en los exteriores del recinto militar. “Estamos todos emocionados por ver al papa”, contó a El Comercio durante la espera. Como él, cientos de fieles se prepararon con alimentos, bebidas, ropa adicional y bancas para afrontar las largas horas que los separaban del encuentro con el pontífice.

Cientos de fieles y ciudadanos ingresan a Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, a la espera de la misa que ofrecerá el papa León XIV como parte de su visita al Perú. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

El día clave

Al llegar a la base militar, los fieles tras caminar largas cuadras, eran recibidos por cientos de comercios ambulantes que ofrecían bebidas -principalmente agua helada para soportar el calor- , comidas al paso, desde un pan con pollo hasta un arroz chaufa, por supuesto los recuerdos con el rostro del sumo pontífice eran infaltables en esta fecha.

La emoción se desbordó cuando, pasadas las diez de la mañana, León XIV llegaba a Las Palmas. Miles de fieles se habían acomodado a lo largo de la pista que finaliza en la puerta principal de la base. Sin embargo, en las otras entradas los fieles, manifiestan su molestia tras no lograr ingresar a la misa, a pesar de obtener su entrada en Teleticket. “Han dejado entrar a las personas solo con DNI, por las puras hemos sacado nuestra entrada” señalaba María, una creyente de 70 años.

La puerta 2, que estaba destinada al ingreso de personas con discapacidad, había sido cerrada a las 9:00 am. Pese a ello, los asistentes frustrados golpearon el portón para intentar ingresar y gritaban frente a los policías “queremos entrar acá afuera hay personas en sillas de ruedas y niños”. Pese a los repetidos intentos, las decenas de personas que aún esperaban en el lugar no lograron ingresar. Algunas de ellas, caminaron hacia la puerta 3 y 4, donde se encontraron con un gran tumulto de fieles que fueron contenidos por la policía.

Puerta N°2 base aerea Las Palmas - disturbios (Foto: Karla Kennedy / GEC)

Mientras tanto, dentro de la base, las banderas se agitaban junto a brazos en el aire que buscaban alcanzar su bendición, los asistentes coreaban: “¡Papa León, queremos tu bendición!”. El pontífice respondía con sonrisas y saludos, mientras avanzaba lentamente entre los distintos sectores de una multitud que, según las estimaciones, alcanzó aproximadamente el millón y medio de personas.

Sin embargo, el recorrido también tuvo un momento de sobresalto. Un denario lanzado desde el público impactó en el rostro de León XIV, quien reaccionó llevándose una mano a la cara. El episodio, registrado por las cámaras, interrumpió brevemente la imagen de alegría que acompañaba el recorrido. El vehículo continuó su marcha y, poco después, el pontífice siguió saludando a los fieles e incluso cargó en brazos a un bebé que se acercó entre la multitud.

Papa Leon XIV hace su ingreso a la Santa Misa en la Base Las Palmas en Chorrillos. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

A las afueras con el inicio de la misa, los fieles que se encontraban en la puerta 3, seguían gritando “queremos entrar, queremos entrar” sin embargo aún estaban contenidos por las fuerzas del orden. El descontrol comenzó cuando los asistentes lograron ver que algunos fieles de la puerta 4 comenzaron a ingresar. Ellos, empujaron a la policía derribándolos y empujando la puerta de ingreso número 3 para ingresar a la base por los bloques más alejados del estrado principal.

La palabra que no se podía oír

Al comenzar la misa, tanto los fieles que ya se encontraban en su cuadrante como los que recién ingresaban, notaron que la misa no se escuchaba por los altavoces, excepto en los cuadrantes principales que estaban al lado del estrado.

Algunos fieles tras estas primeras fallas técnicas comenzaron a abandonar el recinto, -principalmente personas mayores-. Recién minutos antes del evangelio y tras varias protestas, los altavoces en toda la base comenzaron a funcionar.

Papa Leon XIV celebra Santa Misa con miles de fieles creyentes en la base Las Palmas en Chorrillos. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

Sumado a esto, el intenso calor agravó las dificultades. Con una temperatura máxima prevista de alrededor de 30 °C, permanecer tantas horas bajo el sol se convirtió en una prueba de resistencia, esto hizo que hubiera decenas de desmayados o descompensados. Los abanicos improvisados, las botellas de agua y las prendas mojadas utilizadas para cubrirse la cabeza se multiplicaron entre los asistentes.

Las fallas no opacaron la fe

Las dificultades, sin embargo, no describen por completo lo que se vivió en Las Palmas. Mientras unos buscaban la salida, otros permanecían en sus lugares, atentos a la celebración eucarística. La misa se desarrolló sin retrasos y, para quienes consiguieron seguirla, la cercanía del pontífice y sus palabras de despedida dieron sentido a las horas de espera.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando León XIV reafirmó el vínculo que lo une con el país: “Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”. Su mensaje recordó los años que pasó como misionero y obispo en el Perú, una experiencia que volvió especialmente significativa su primera visita al país como líder de la Iglesia católica.

Papa Leon XIV hace su ingreso a la Santa Misa en la Base Las Palmas en Chorrillos. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

El pontífice agradeció la acogida recibida durante su recorrido por distintas ciudades y evocó las sonrisas de los niños, la alegría de los jóvenes y el cariño de las familias. Antes de partir, dejó también una invitación a mantener viva la fe: “Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!”.

La despedida adquirió después un ritmo distinto. Tras la ceremonia, el Grupo 5 llevó la cumbia a Las Palmas con versiones de conocidos cánticos religiosos. La música animó a parte de la multitud y los bomberos continuaron refrescando a los asistentes con chorros de agua. Uno de ellos incluso siguió el compás de las canciones mientras cumplía su labor, en una escena que rápidamente se difundió en las redes sociales.

El Grupo 5 se presentó en la Base Aérea Las Palmas, frente a más de 1 millón de personas. (Foto: TV Perú)

Entre oraciones, aplausos, lágrimas, reclamos y canciones, la jornada dejó imágenes muy distintas de una misma despedida. Para algunos, el recuerdo quedó marcado por las dificultades para ingresar, el calor o el no poder escuchar la misa. Para otros, bastó un saludo, una bendición o las palabras del pontífice para dar por cumplida una larga espera.

Así terminó el encuentro multitudinario de León XIV con los fieles peruanos. Una despedida que tuvo varias dificultades, pero que volvió a mostrar la intensidad y la unión del pueblo peruano.

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