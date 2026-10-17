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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump cuestionado por senadores republicanos y senadores por decisión a favor de Rusia. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump cuestionado por senadores republicanos y senadores por decisión a favor de Rusia. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
/ TOM BRENNER / POOL
Por Agencia EFE

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de un paquete de sanciones que impone la Ley Graham, que había firmado el pasado mes, asegurando que responde al interés nacional, ha recibido duras críticas tanto en sus propias filas republicanas como demócratas al considerar que fue una decisión “irresponsable”.

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