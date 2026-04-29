Por Carlos Batalla

En la edición del domingo 1 de junio de 1913, un grabado singular detenía la mirada de los lectores limeños: un perro setter, de porte elegante y expresión atenta, aparecía junto a su joven ama frente a un piano. La escena, más doméstica que extraordinaria, escondía una historia desconcertante.

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