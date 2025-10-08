| : Miguel Grau | Héroe de la Guerra del Pacífico | Combate de Angamos | G | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Combate de Angamos: la heroica muerte de Grau en 1879 y el retorno de sus reliquias de Chile en 1958 | FOTOS

Aquel 8 de octubre de 1879 fue el día en que el mar peruano lamentó el destino de su gran contralmirante Miguel Grau, mientras el Huáscar resistía el fuego enemigo. Hoy se cumplen 146 años de ese hecho que enlutó al Perú durante la Guerra del Pacífico (1879-1883).

Imagen publicada en El Comercio en su edición del 8 de octubre de 1929, en el cincuentenario del Combate de Angamos o "Batalla Naval de Angamos", como se decía entonces. Se aprecia a Grau, sus oficiales y el monitor Huáscar en acción. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Imagen publicada en El Comercio en su edición del 8 de octubre de 1929, en el cincuentenario del Combate de Angamos o "Batalla Naval de Angamos", como se decía entonces. Se aprecia a Grau, sus oficiales y el monitor Huáscar en acción. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

El 8 de octubre de 1879 aconteció el Combate de Angamos y la penosa muerte del contralmirante Miguel Grau Seminario, en medio de la confusión y los hechos sangrientos de la Guerra con Chile. Este 2025 se cumplen 146 años de que las costas del sur peruano presenciaran ese duelo naval decisivo, en el que el monitor Huáscar, con Grau al mando, se enfrentó a una armada chilena tecnológicamente superior.

