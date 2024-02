La Municipalidad de Surco ejecutó este jueves el primer megaoperativo para sancionar a los repartidores de delivery que no tienen permiso para prestar el servicio en el distrito. La medida se efectúa en cumplimiento de la Ordenanza municipal N°689, aprobada el pasado 29 de octubre por el Concejo Municipal de Surco.

Esta norma establece el empadronamiento de los prestadores de servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados y la identificación con un código QR para reducir la inseguridad ciudadana y garantizar condiciones óptimas en el transporte de productos. “Los conductores que no tengan código QR pagarán una multa de hasta S/3.600 y su vehículo será internado. Las motos están siendo utilizadas para hacer delitos y en Surco no lo vamos a tolerar”, declaró a El Comercio Carlos Bruce, alcalde del distrito.

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, lideró el megaoperativo para el control de los repartidores de delivery que no cuenten con el código QR. Foto: Municipalidad de Surco.

De acuerdo con el burgomaestre, en el 2023, 380 robos en Surco fueron realizados por conductores motorizados. “El 90% de robos de celulares en el distrito se deben a falsos repartidores de delivery”, agregó.

Durante el operativo, en el que participó personal municipal y policial en el cruce de las avenidas Benavides y Velasco Astete, se intervino a 100 motociclistas, de los cuales 70 eran repartidores y solo 20 contaban con el registro correspondiente.

20 mil motos de delivery circulan a diario por Surco. Foto: Municipalidad de Surco.

Además, 50 motos fueron sancionadas con multas de entre S/515 a S/3.600 por incurrir en infracciones. “Un vehículo fue internado, porque el conductor llevaba droga dentro de la supuesta caja de delivery”, sostuvo Bruce. Además, se impusieron 61 papeletas a conductores no inscritos y se notificó a centros comerciales y 26 establecimientos distribuidores de GLP en Surco sobre la prohibición de distribuir balones de gas en motocicletas.

¿Cómo y dónde puedo obtener la autorización?

Los operativos inician 70 días después de la entrada en vigencia de la ordenanza municipal N°689 y el término del periodo de marcha blanca para que los conductores realizaran la inscripción. Bruce informó a este Diario que más de 20 mil motos de delivery transitan cada día por Surco . No obstante, hasta la fecha, solo 1.908 conductores se inscribieron, de los cuales 1.163 fueron considerados aptos y 736 no aptos por incumplir los requisitos de la norma.

Los repartidores deben registrarse ante la Subgerencia municipal de Tránsito como conductores autorizados. Este proceso deberá realizarse en los cinco Centros de Atención Surcano (CAS) del Jockey Plaza, el Palacio Municipal, los parque Loma Amarilla y Mateo Pumacahua, y la urbanización Villa Alegre.

“Deben presentar su DNI, o carnet de extranjería y Permiso Temporal de Permanencia (PTP); también, la licencia de conducir, Soat y tarjeta de propiedad del vehículo”, explicó Bruce.

Cabe recordar que la Municipalidad de Miraflores implementó una ordenanza similar en setiembre del 2023. En ese sentido, Bruce señaló que, en coordinación con la comuna miraflorina, los conductores motorizados registrados podrán circular por ambos distritos.

“El código QR de Surco será válido en Miraflores y también el. Invitamos a más distritos vecinos a empadronar a los repartidores motorizados”, manifestó Bruce.

Críticas al empadronamiento de motorizados

Irene Torrejón, abogada especialista en Derecho administrativo, sostiene que, según la Ley Orgánica de Municipalidades, la comuna surcana no tiene la facultad para solicitar una serie de permisos a los repartidos a domicilio para que puedan realizar este servicio en el distrito. “Las exigencias, limitaciones y cobros establecidos son barreras burocráticas, que pueden afectar la permanencia de estos los agentes económicos, como son los repartidores de delivery”, sostiene.

Por su parte, José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, señala que la medida no será efectiva para reducir los índices de inseguridad ciudadana. “Considero que existe un fin lucrativo antes que una intención por combatir la delincuencia. Las motos serán internadas, pero la municipalidad olvida que los ladrones muchas veces utilizan motos robadas y no van a sacarlas del depósito. La decisión será perjudicial principalmente para los conductores que trabajan sin robar”, afirma.

“La solución principal es atrapar y encerrar a los delincuentes, porque ellos continuarán delinquiendo con o si moto. Por eso, la municipalidad debe reforzar su labor de inteligencia para identificar a los falsos repartidores. Por ejemplo, registrar el modelo y color de la moto; observar las características de los conductores; conocer las calles del distrito que recorren; observar si tienen placa o no, etcétera”, detalla.

Acerca de estos cuestionamientos, el alcalde Carlos Bruce respondió que los municipios brindan autorizaciones para el funcionamiento de los negocios en los distritos. En ese sentido, el burgomaestre sostiene que el servicio de delivery necesita regulación para acabar con los robos cometidos por conductores motorizados.

“Sería una máxima irresponsabilidad no hacer nada ante esta situación. Nuestra intención es garantizar la tranquilidad de los vecinos y apoyar a los buenos motociclistas que se ganan la vida repartiendo para que se distingan de quienes quieren delinquir”, aseveró.