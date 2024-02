Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, implicó al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), en su declaración que brindó el pasado 30 de enero en calidad de testigo como parte de las diligencias dispuestas por la fiscal suprema Delia Espinoza.

Según su testimonio, al que accedió El Comercio, Villanueva indicó: “Soto nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como ‘fábrica de trolls’, de hecho nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso” .

Y lo indicado por Soto se habría dado —según la versión de Villanueva— en una reunión en el Parlamento, a donde habría acudido con Abel Hurtado, el otro asesor de Benavides. En el encuentro habría participado una asesora de Soto que también estaba como investigada en el proceso.

Esta es parte de la declaración que Jaime Villanueva brindó a la fiscalía y a la que El Comercio tuvo acceso

Al también parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) se le había citado al Ministerio Público por este caso. “La asesora me dijo que él como presidente del Congreso, como que tenía derecho que el fiscal vaya al Congreso, entonces yo le dije que no era así, que eso funcionaba cuando eres testigo, pero no cuando eres investigado”, señaló Villanueva.

El exasesor de Benavides también replicó que se podría dar las facilidades para que cuando acuda a declarar evite el contacto con la prensa, haciendo ingresar el vehículo por el sótano.

“Y que la investigación como que tenía que haber un tiempo, no se le podía archivar ahí mismo, pero luego como (sic) cuando pasa el escándalo se iba a archivar; y él se comprometía a que se vote el tema de la remoción”, continúa Villanueva.

La exmano derecha de Benavides incidió en que, si bien la moción contra la JNJ ya estaba agendada, es potestad del presidente del Congreso su debate en el pleno. “Y a eso es a lo que se comprometió Soto, hacer que en el siguiente pleno se vote el tema de la remoción, y que aquí en la fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación”, remarca.

Soto -a través de su cuenta de X (antes Twitter)- se pronunció y negó las imputaciones. “No me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales”, enfatizó.

Reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. pic.twitter.com/nh0rWOnyrT — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) February 9, 2024