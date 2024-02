Eduardo Pachas era uno de los principales abogados del expresidente. Había comenzado a ejercer su defensa cuando Pedro Castillo todavía ocupaba Palacio de Gobierno. Fue su primer abogado como mandatario, con Benji Espinoza sumándose luego al mismo equipo legal.

Durante su presidencia, lo defendió ante la fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Allí logró, en su momento, que se anule el proceso de acusación constitucional por supuesta traición a la patria que se le seguía en el Legislativo. Sin embargo, no tuvo éxito en sus recursos contra las investigaciones del Ministerio Público al entonces mandatario.

Mensaje de Eduardo Pachas sobre su renuncia a la defensa de Pedro Castillo

Si bien se alejó luego del golpe de Estado, alegando en un mensaje en X que se había “quebrado el orden constitucional”, retornó a la defensa de Pedro Castillo en los primeros meses del 2023. Desde entonces compartió la defensa con otros abogados, particularmente con Wilfredo Robles.

Aun así, Pachas se convirtió en el defensor legal más frecuente del expresidente en las audiencias del Poder Judicial, diligencias en fiscalía, en los procedimientos ante el Congreso y en conferencias de prensa y entrevistas. Además, en diciembre pasado, sustentó un grupo de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para buscar su liberación y reposición como presidente. Estos aún están pendientes de resolverse.

En todo ese tiempo, Eduardo Pachas y otros abogados promovieron decenas de recursos contra los procesos de Pedro Castillo por el golpe de Estado y por organización criminal, y para levantar su prisión preventiva. Ninguno de estos tuvo éxito y el caso del golpe de Estado avanzó hasta presentarse la acusación donde se piden 34 años de prisión como condena en su contra.

Momento clave

La renuncia de Eduardo Pachas, quien era el principal abogado de Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado, se da un momento clave para ese caso. El último martes, el Poder Judicial les notificó formalmente la acusación de la fiscalía y les dio el plazo legal de 10 días para presentar su respuesta.

Notificación de la acusación por el golpe de Estado a la defensa de Pedro Castillo.

En ese plazo, la defensa del expresidente deberá presentar sus observaciones de forma a la acusación, para que esta sea devuelta a la fiscalía; así como los recursos (excepción de improcedencia y/o sobreseimiento) para que el caso sea archivado durante la etapa del control de acusación, en la que el Poder Judicial definirá si habrá un juicio oral.

Es decir, en estos días se deben definir la estrategia de la defensa si se quiere que el proceso por el golpe de Estado sea archivado sin que llegue a un juicio. Además, se deberán presentar las pruebas y los testigos que usará la defensa legal del exmandatario en un eventual fase de juzgamiento.

Es durante esa etapa, clave para el futuro del caso, que Pedro Castillo nombró como su nuevo defensor para este caso a Luis Medrano. El miércoles por la mañana, El Comercio llamó a Eduardo Pachas para consultarle sobre el nuevo abogado. En ese momento, refirió que Medrano se había acoplado a la defensa del caso y que ambos eran parte de un mismo equipo.

Al día siguiente, la postura ya era otra. En una nueva conversación con este Diario, el abogado indicó que la estrategia de defensa de Medrano era incompatible con la suya, llevándolo a renunciar. También acusó al vocero de Pedro Castillo, Iber Maraví, de ser quien puso al nuevo abogado y de tener intereses políticos. También señaló a su colega Benji Espinoza.





La palabra de Pachas

“Él [Luis Medrano] tiene una estrategia y yo tengo otra. Él recién ha ingresado, yo tengo todo el expediente desde el año pasado. Tengo toda una estrategia: he presentado mis pruebas, mis esquemas, testimoniales, documentales, más de 70 testigos. Él tiene otro esquema, Benji [Espinoza] también. Ellos tiene otro esquema, yo tengo otro”, dijo Pachas a El Comercio.

El abogado reiteró que el caso está “en un punto clave” porque está por decidirse la respuesta a la acusación fiscal. “Ahora, yo no voy a ser el lustrabotas de este nuevo abogado. Él recién está viniendo, no sabe el caso. Yo sí lo sé”, afirmó. “Ahorita es el mejor momento para atacar [a la acusación], no para estar separado”.

Eduardo Pachas venía siendo respaldado por Íber Maraví, vocero del presidente Pedro Castillo. Ambos habían participado recientemente en conferencias de la ‘Coordinadora Nacional para la Liberación y Restitución’ (Conalirest ) de Pedro Castillo, a la que también está ligada su familia.

El abogado contó que habló con él el miércoles y que le dijo “esto es culpa tuya”. Según Pachas, Iber Maraví quiere que Pedro Castillo, en caso salga de prisión y sea restituido, convoque a nuevas elecciones. “Yo no soy político, lo único que quiero es que un inocente no vaya preso”, afirmó.

El Comercio

“Maraví no ha cogido un solo expediente, no sabe nada de Derecho, no ha presentado ninguna prueba. Él simplemente saca los abogados y pone en atención a sus intereses de tipo político”, afirmó. En esa línea, lo acusó de haber puesto al nuevo abogado y de “decir que mi tema está mal hecho, envenenando a la familia sobre mi accionar y convenciéndolos de que este es un tema político”.

En cuanto a Benji Espinoza, refirió que su padre ha ido a visitar a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo en más de una ocasión y que el artífice de ello es Íber Maraví. “Él [Benji Espinoza] dice en la prensa que así le rueguen no va a defender [al expresidente]...si su papá está yendo al penal. Yo me lo he encontrado en la puerta”.

Sobre la posibilidad de retornar a la defensa de Castillo, reiteró que su estrategia de defensa es incompatible con la del nuevo abogado. Además, afirmó que le comunicó al expresidente personalmente su decisión. “Medrano quiere que yo sea su asistente. Yo no voy a ser su asistente. Esa es obra de Maraví [...] Yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto”.

En relación a Wilfredo Robles, quien ha sido señalado como fuente de discordias por otros exabogados castillistas, dijo que se reserva su opinión, pero añadió que “yo no soy político ni he entrado a la defensa para aspirar a un cargo político”.

Iber Maraví y Eduardo Pachas durante una conferencia castillista

Maraví y Espinoza responden

En diálogo con El Comercio, Iber Maraví comentó que Pedro Castillo designó a Luis Medrano sin apartar al resto de abogados, pero que le encargó el liderazgo del equipo de defensa legal en el proceso por el golpe de Estado. “Se respeta la decisión [de Pachas] y se le agradece por los servicios prestados. El presidente no lo ha apartado, él decide. Está en su derecho”, dijo.

Consultado sobre los señalamientos de Pachas, negó estar detrás de la designación de Luis Medrano y negó que estos cambios tengan una motivación política. “Yo a él le he dicho que esto no es así. No soy el que ha recomendado al doctor Medrano, ni lo conozco. Con él he conversado recientemente, hace poco, cuando ya ha sido designado. No es verdad esa parte que dice el doctor Pachas [...] Lamento que él diga eso, que es mentira”.

Sobre Benji Espinoza, refirió que este no ha retornado al equipo legal de Pedro Castillo, pero que sí lo ha visitado en el penal de Barbadillo para que le haga “una consulta”. “El presidente ha pedido su presencia, pero no para que sea abogado, sino para que le haga una consulta”, dijo

“Ahora que entra a la etapa de enfrentar la acusación fiscal, hay plazos. Él necesita hacer interconsultas con todos los que considere. Puede llamar no solo a Benji, a cualquier otro abogado, sobre algunos temas particulares [....] Con él habrá conversado unos ocho minutos. Fue muy breve”. Por otro lado, indicó que los abogados Wilfredo Robles y Luis Llerena siguen como abogados en el caso del golpe.

Los abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza cuando eran defensa conjunta de Pedro Castillo (FOTO: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Benji Espinoza, quien renunció a la defensa de Pedro Castillo tras su golpe de Estado, afirmó a este Diario que no a volver al equipo legal y que así se lo ha comunicado al mismo exmandatario. “Lo que dice [Eduardo Pachas] no tiene asidero. No tengo intención. Me han propuesta varias veces regresar y he comunicado, directa e indirectamente, que no voy a regresar. Mi renuncia es irrevocable”.

El letrado indicó que las propuestas para retornar a la defensa provinieron de la familia y de “personas que estuvieron cuando el presidente estaba en Palacio”, pero que siempre les dijo que no. Respecto a Iber Maraví, refirió que sí ha conversado con él, pero que la propuesta no vino de él.

También corroboró que visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. “Ahí es donde le dije directamente. Me dijo para retomar la defensa y le dijo que no”, afirmó.

Sobre los constantes cambios en la defensa del expresidente desde su golpe de Estado y desde que él renunció a representarlo, comentó que “no quisiera pronunciarme sobre la estrategia de otros colegas. Pero bueno, creo que todavía no ha logrado entablar un vínculo de confianza que necesita una relación entre abogado y cliente [...] Sí [afecta al defendido] porque no puedes diseñar una estrategia uniforme y coherente. Está uno, viene otro y todos no piensan igual”.