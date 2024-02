En octubre último, el también secretario general de Perú Libre fue condenado, en segunda instancia, a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión, a raíz de las irregularidades en la licitación de las obras del Aeródromo Wanka, en Junín, cuando él dirigió ese gobierno regional.

Precisamente, Cerrón Rojas compartió en su cuenta de X, desde la clandestinidad, el video donde se observa a su hermano, Cruz y Quispe Mamani liderando las arengas de sus seguidores.

“¡Que la lucha es dura, pero venceremos, fuerza, fuerza, fuerza Vladimir!, ¡Vladimir escucha, Puno te respalda!, ¡Abajo la persecución política contra el doctor Cerrón, abajo el Poder Judicial corrupto, abajo la sentencia injusta!”, se les escucha decir.

Agradezco el saludo a los combativos camaradas de Puno y reafirmo mi compromiso con el pueblo y la revolución que vamos tejiéndola desde las bases populares. pic.twitter.com/g7pGknTh2Z — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 6, 2024

Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, inició su semana de representación el último lunes en la provincia de Carabaya, en Puno, que cumplía 149 años de fundación.

“Nos reunimos con autoridades locales y población en conjunto, quienes manifestaron la necesidad de priorizar el proyecto de la Universidad de Carabaya. En respuesta al pedido, garantizamos y reafirmamos nuestro compromiso por hacer realidad el anhelo de esta hermosa provincia”, escribió en su cuenta de Facebook.

Tras ello, el integrante de la Mesa Directiva retornó a Lima, donde participó en una actividad en Ancón.

Proyecto con nombre propio

El respaldo del congresista Cerrón Rojas a su prófugo hermano no solo ha quedado en palabras, sino también se trasladó a actos concretos, como cuando a inicios de noviembre pasado presentó un proyecto de ley que busca modificar los artículos 29, 35 y 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

En la actualidad, el artículo 29 del Nuevo Código Procesal Constitucional precisa que los recursos de hábeas corpus, amparo, entre otros se presentan en el distrito judicial donde se produjo la afectación. Sin embargo, la iniciativa del segundo vicepresidente del Parlamento apunta a que cualquier juez constitucional del país puede recibir estos pedidos.

En aquella oportunidad, el abogado penalista Andy Carrión consideró que el proyecto sí tendría nombre propio, porque, de ser aprobado, el prófugo Cerrón podría beneficiarse de esta medida, presentando una serie de hábeas corpus en diferentes partes del país para anular su condena en segunda instancia.

Agregó que genera “mucha suspicacia por un conflicto de interés” que lo presente la misma bancada cuyo líder tiene problemas judiciales.





En comunicación con este Diario, el congresista Cruz justificó la defensa que realizó a favor de Vladimir Cerrón, al referir que “él no es ningún prófugo de la justicia, sino de la injusticia”.

Añadió que la actividad con militantes de Perú Libre no se enmarca dentro de la semana de representación, porque “fue un evento improvisado”.

“Ellos [Waldemar Cerrón y Wilson Quispe Mamani] llegaron a Carabaya porque presentaron un proyecto de ley para la creación de una universidad ahí, yo me enteré y acudí como a las 8 de la noche. Fue un evento fuera del horario laboral”, expresó.

Cruz, quien es representante de Puno, ha realizado una serie de actividades en la localidad altiplánica, como reuniones con delegados de las Unidades de Gestión Educativa (UGEL).

Este Diario intentó comunicarse con los congresistas perulibristas Cerrón y Quispe Mamani, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Posturas encontradas

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, dijo que la idea de la semana de representación es que los congresistas puedan escuchar y rendir cuentas a ciudadanos de todos los colores políticos y no solo a los que están afiliados a su partido.

Agregó que éticamente no es correcto utilizar pasajes y el bono de representación que son otorgados por el Poder Legislativo para realizar “proselitismo político personal”. “Tampoco es ético que apoyen a una persona que está prófuga de la justicia, que no se ha puesto a derecho, es impropio”, subrayó.

Rospigliosi también criticó que al calificar al Poder Judicial de “corrupto” en la práctica, los congresistas Cerrón, Cruz y Quispe Mamani estén “azuzando a la población” a ir en contra de una sentencia judicial.

Lee también: Vladimir Cerrón buscó llegar a residencia del embajador de Bolivia para asilarse

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes refirió que los congresistas no están prohibidos de reunirse con ciudadanos que tengan la “particularidad de ser miembros de un partido político”, en este caso Perú Libre. Agregó que la Constitución reconoce el derecho a la crítica a sentencias judiciales.

“Perú Libre no es un partido proscrito, no está prohibido, ya al tema político no me meto”, expresó a este Diario.

El analista político Fernando Huamán criticó que los congresistas de Perú Libre mencionados hayan calificado de “corrupto” a otro poder del Estado sin presentar pruebas de ello. “Esta expresión puede terminar afectando más a la institucionalidad del Poder Judicial, son palabras nocivas”, expresó.

“Que usen la semana de representación para fines políticos y partidarios es no usar bien los recursos del Estado. Entiendo que los políticos se pueden reunir con sus bases, pero si este ha sido el motivo principal [de su viaje a Puno], se cae en un mal uso de los recursos públicos”, acotó.

Más información

Entre octubre y enero último, la Policía Nacional ha realizado al menos siete operaciones de búsqueda y captura de Cerrón, pero en ninguna de estas tuvo éxito. La última que se dio a conocer fue la intervención al condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Asia. No obstante, el ex gobernador regional de Junín no fue hallado.