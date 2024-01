César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso y especialista en derecho parlamentario

La interpelación tiene por finalidad, en primer lugar, obtener información fidedigna de la persona a quien se le reprocha algún tipo de, puede ser, inconducta, una declaración inapropiada, un impropio manejo en la gestión de los servicios a su cargo. Ese es el propósito central. Se presume que existe algún tipo de falla en la gestión de la persona a la que se interpela, a diferencia de otro procedimiento parlamentario que es la invitación.

A partir de la Constitución del 79 se construye un factor adicional que es a lo que se le llama un mecanismo de enfriamiento. Con la Constitución del año 1933, se interpelaba y le decías al ministro venga usted en este momento y tenía que ir; y también podías censurarlo de inmediato sin ningún problema. Con la del 79 tú interpelas con un periodo de enfriamiento y también hay un periodo de enfriamiento para la censura.

Pero con la Constitución del 79 todavía no había conexión ni vínculo entre la interpelación y la censura. Tú podías censurar aun cuando no hubieras interpelado. Pero con la Constitución del 93 y el Reglamento del Congreso de 1995 sí se establece un vínculo. Tú no puedes censurar a menos que el ministro, previamente, haya pasado por una de estas cuatro alternativas: primero, que haya sido interpelado, que haya sido invitado, que haya concurrido voluntariamente o que, habiendo sido invitado o interpelado, se haya rehusado a concurrir. Solamente en esos cuatro supuestos se puede censurar.