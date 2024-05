Mediante un comunicado se confirmó que María Benito, paciente con ELA, ejerció el último viernes 3 de mayo su derecho a una muerte digna a través del retiro de medidas de soporte vital, previa sedación paliativa.

“El procedimiento médico fue realizado en cumplimiento de la sentencia firme emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima que, en febrero de 2024, ordenó a EsSalud respetar y garantizar la decisión libre e informada de María de rechazar los tratamientos médicos que prolongan artificialmente su vida y la hacían sufrir en demasía”, se lee en el documento compartido por su abogada Josefina Miró Quesada.

La letrada también explicó que el pedido de la paciente “siempre estuvo amparado en la Ley General de Salud, su Reglamento y el Código de Ética Médica. La sentencia a su favor ratificó que rechazar un tratamiento médico, incluido si es de soporte vital, es parte de un derecho fundamental”.

Dicho procedimiento es una opción distinta a la eutanasia, en donde se aplica una sustancia letal que causa la muerte a solicitud del paciente. Sin embargo, “ambas son una forma de ejercer el derecho a una muerte digna, y es legal en el Perú”, expresó la abogada Josefina Miró Quesada.

Como se sabe, Benito vivió por más de 10 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad incurable, progresiva y degenerativa que la inmovilizó totalmente, pudiendo mover solo sus ojos para comunicarse.

Las últimas palabras de María Benito

Miró Quesada también compartió las últimas palabras de María Benito antes de ejercer su derecho a una muerte digna.

“Hoy quiero que sepan que todos tenemos derecho a acceder (a una muerte digna) … ya saben que no tienen que sufrir ni hacer sufrir a su familia (…) Hoy solo tomo la delantera, ya saben que me gustó estar siempre adelante, me voy contenta porque cumplí parte de mis sueños y dejaré legado a mis dos hijos maravillosos”, se lee en la carta.

