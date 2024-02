Eduardo Pachas, quien ha sido abogado del expresidente Pedro Castillo, presentó su renuncia como parte de la defensa técnica de este último, al señalar que no pueden haber “dos capitanes” dirigiendo un mismo barco.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes solo uno”, escribió el abogado a través de redes sociales.

Pachas confirmó su salida del equipo de abogados del exmandatario este jueves 8 de febrero, luego que El Comercio informara que Castillo ha presentado ante el Poder Judicial a un nuevo abogado para que ejerza su defensa legal.

Se trata de Luis Walter Medrano Girón, quien el 31 de enero fue presentado por Pedro Castillo ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley.

En la resolución judicial a la que tuvo acceso El Comercio se detalla que el expresidente solicitó que a este nuevo abogado se le notifique, no solo la acusación fiscal por el golpe de Estado sino “todas las resoluciones que emita este juzgado deben ser notificadas única y exclusivamente” a la casilla de este último.

Castillo aseguró que Medrano “ejercerá la defensa conjunta con sus anteriores abogados”.