Respecto a las redes de quinta generación, en el Perú aún tenemos un trabajo pendiente: a marzo de 2026, el MTC reportó 3.889 antenas 5G instaladas a nivel nacional, una cifra menor comparadacon las existentes 64.000 antenas 4G.

“El 5G no es un privilegio. Nosotros queremos que sea masivo para todos”, cuenta Mr. Le Van Chi, Director Comercial de Bitel Perú. El ejecutivo explica así la visión de la empresa de telecomunicaciones, que en el primer semestre de este año ha invertido 174 millones de soles en la implementación de redes 5G en el país.

Los esfuerzos de Bitel no solo son reconocidos por los millones de peruanos que disfrutan de su conexión en diferentes regiones del país. De acuerdo con OSIPTEL, Bitel lidera el ranking de cobertura 5G garantizada en el Perú .

Reduciendo la brecha digital

Para la operadora, la red de quinta generación cumple un rol crucial en la reducción de las brechas tecnológicas en el Perú.

Mr. Le Van Chi explica que esta tecnología aporta en tres frentes clave: descongestiona la red 4G, permitiendo múltiples conexiones con menor latencia; facilita la creación de conexiones fijas inalámbricas en zonas geográficamente complejas donde la fibra óptica no llega; y habilita el uso de aplicaciones de alto impacto social, como la telemedicina, la teleeducación y el desarrollo de Smart Cities.

“Para nosotros, 5G no es un portafolio o un producto, es la infraestructura del país”, agrega.

En esta apuesta, Bitel destaca además por contar con la mejor cobertura 5G y ofrecer 5G ilimitado gratis, beneficios que buscan acercar esta tecnología a más usuarios y convertir sus ventajas en una experiencia concreta para el consumidor.

Un ecosistema al alcance de todos

Bajo la premisa de que esta tecnología debe ser inclusiva, la empresa ha decidido que el acceso al 5G sea gratuito e ilimitado para todos sus usuarios , sin considerarlo un servicio premium.

Esta democratización viene acompañada de la construcción de un ecosistema digital integral que va más allá de la telefonía tradicional. Hoy, los usuarios de la red buscan consumir contenido en altaresolución, jugar online de forma fluida y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial que demandan respuestas inmediatas.

Para satisfacer estas necesidades, Bitel integra su conectividad 5G con servicios de entretenimiento como TV 360, plataformas de lotería y su nueva billetera digital BiPay, lanzada en piloto junto al Banco Central de Reserva del Perú.

La invitación al futuro de la conectividad

El despliegue de la infraestructura de la operadora continuará creciendo. De hecho, proyecta cerrar el 2026 duplicando su inversión inicial y superando la instalación de 3.000 antenas con tecnología5G a nivel nacional.

En este contexto de expansión y mejora continua, Mr. Chi deja un mensaje claro: “Queremos invitar a todos los usuarios, tanto a los de Bitel que aún no lo han probado como a los nuevos, a que usen esta nueva experiencia. Tienen acceso al 5G ilimitado y gratis, con una oferta accesible, económica y con la mejor velocidad”.

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