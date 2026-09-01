Henkel Peruana cuenta con más de 60 colaboradores directos y registró ventas superiores a los 150 millones de soles el año pasado.
Henkel Peruana cuenta con más de 60 colaboradores directos y registró ventas superiores a los 150 millones de soles el año pasado.
Por Content LAB

Fundada en Alemania en 1876, Henkel combina hoy innovación, desempeño y sostenibilidad en dos unidades de negocio —Adhesivos y Consumo— con presencia en 79 países. Para Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana, cumplir 150 años “representa la confirmación de que es posible mantenerse vigente a lo largo del tiempo cuando existe una visión clara, una capacidad constante de adaptación y un compromiso permanente con la innovación”.