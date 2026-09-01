Fundada en Alemania en 1876, Henkel combina hoy innovación, desempeño y sostenibilidad en dos unidades de negocio —Adhesivos y Consumo— con presencia en 79 países. Para Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana, cumplir 150 años “representa la confirmación de que es posible mantenerse vigente a lo largo del tiempo cuando existe una visión clara, una capacidad constante de adaptación y un compromiso permanente con la innovación”.

Tres décadas de crecimiento en el Perú

La historia local de Henkel comenzó en 1996 con el negocio de cuidado y belleza. En 2014, incorporó al país el negocio de Adhesive Technologies, consolidándolo como aliado estratégico de múltiples industrias. Le siguieron la llegada de Küül en 2020, con lo que incursionó en el segmento profesional en el Perú. Luego la apertura de sus oficinas en San Borja en 2023 y, en 2025, la Certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) —es la segunda operación de Henkel en América en obtenerla— junto con su ingreso al mercado automotriz peruano con siliconas, sellantes y adhesivos.

“Más allá del crecimiento del negocio, la transformación más importante ha sido nuestra capacidad para construir una organización cada vez más sólida, preparada para el futuro y enfocada en las personas”, señala Strapasson.

Hoy, Henkel Peruana cuenta con más de 60 colaboradores directos y registró ventas superiores a los 150 millones de soles el año pasado, con 15 marcas —entre ellas Loctite, Palette, Persil, Tec Italy e Igora— y clientes en sectores como minería, manufactura, construcción y transporte.

Innovación con acento global y local

Esa vocación innovadora, que arrancó con el primer detergente de acción automática del mundo creado por el fundador Fritz Henkel, hoy se traduce en soluciones concretas: procesos logísticos más eficientes y una operación de adhesivos que funciona íntegramente con energía renovable en el país. A nivel regional, el Inspiration Center Jundiaí, en Brasil, es el primer centro integrado de innovación y tecnología de Henkel en América Latina. La meta de largo plazo: neutralidad de carbono para 2045.

Un compromiso que también se mide en personas

El crecimiento de Henkel en el Perú no se explica solo en cifras de negocio. Su nómina está compuesta en un 56% por mujeres —por encima de su promedio global— y cuenta con programas como Baby On Board, con el cual los colaboradores pueden beneficiarse de licencia parental extendida y apoyo económico. A ello se suman sus proyectos MIT (Make an Impact on Tomorrow), que en 2025 destinaron más de S/ 200.000 a educación, bienestar animal y salud, incluido el financiamiento de cirugías reconstructivas para 93 niños junto a Operación Sonrisa.

Strapasson, quien inició su carrera en Henkel como practicante y este año celebra tres décadas dentro de la compañía, resume así la aspiración de esta nueva etapa: “Me gustaría que Henkel siga siendo reconocida, ante todo, por las relaciones de confianza que ha construido con clientes, colaboradores, socios y comunidades”. Con 150 años de historia global y 30 en el Perú, la compañía apunta a seguir siendo una empresa cercana, confiable y humana.

Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana.

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