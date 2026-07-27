Astrónomos y agencias espaciales recomiendan planificar la observación del eclipse solar con anticipación, consultar los horarios específicos de cada localidad y utilizar protección ocular certificada para evitar daños permanentes en la vista. El espectáculo será especialmente esperado porque la franja de totalidad atravesará regiones donde este tipo de eclipses son poco frecuentes.

¿Desde qué hora se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto?

El horario del eclipse dependerá del lugar desde donde se observe. El fenómeno comenzará durante la mañana en algunas regiones y avanzará conforme la sombra de la Luna recorra la superficie terrestre. En Europa occidental, donde se concentrará la totalidad, las primeras fases del eclipse empezarán alrededor del mediodía, mientras que el momento de oscuridad total se producirá minutos después, según la ubicación exacta.

En países donde el eclipse será parcial, el inicio y la duración variarán considerablemente. Por ello, los especialistas recomiendan consultar los mapas oficiales y los horarios locales publicados por observatorios astronómicos para conocer el momento exacto en que el Sol comenzará a ser cubierto por la Luna.

Hora mundial del eclipse y por qué será “a contrarreloj”

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 comenzará a las 17:34 (hora oficial peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Atlántico, con una duración total del fenómeno de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media). Sin embargo, España se encuentra al final de la trayectoria de la sombra de la Luna, lo que implica que aquí veremos el eclipse ya en sus últimas fases, con el Sol muy bajo en el horizonte oeste. Esta particularidad convierte la observación en una experiencia “a contrarreloj”: si tu punto de observación tiene montes, edificios o árboles hacia el oeste, podrías perderte la totalidad.

En términos prácticos, la franja de totalidad llegará a España al atardecer, aumentando la espectacularidad del evento pero también las exigencias logísticas para quienes quieran captarlo. El máximo del eclipse se producirá sobre el Atlántico, cerca de Islandia, en torno a las 19:46 (hora peninsular), pero cuando la sombra alcance el norte de la península y Baleares, el Sol estará ya rozando el horizonte. De ahí que los observatorios y medios especializados insistan en la importancia de elegir bien el lugar de observación, con horizonte abierto y previsión meteorológica favorable.

¿Dónde podrá verse el eclipse total?

La franja de totalidad atravesará principalmente Groenlandia, Islandia y España, donde miles de aficionados y científicos ya preparan actividades de observación. En otras zonas de Europa, el norte de África y parte del Atlántico, el eclipse será visible de manera parcial, ofreciendo igualmente una imagen espectacular del disco solar parcialmente cubierto.

Este será uno de los eclipses totales más importantes de los últimos años para Europa, ya que muchas ciudades experimentarán varios minutos de oscuridad en pleno día. Debido al interés internacional, se espera un importante movimiento turístico hacia los puntos con mejores condiciones de observación.

¿Desde qué hora se verá en España?

La guía divulgativa de Xataka Basics y los datos del IGN coinciden en que, en España, la fase parcial del eclipse comenzará aproximadamente alrededor de las 19:30. El inicio exacto varía ligeramente según cada ciudad, pero los ejemplos son muy claros: en A Coruña el eclipse empezará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22; en Burgos comenzará a las 19:33 y tendrá su máximo a las 20:29, con la puesta de Sol hacia las 21:20. En Palma (Baleares), el inicio estará en torno a las 19:38 y el máximo cerca de las 20:32, minutos antes de que el Sol desaparezca por completo bajo el horizonte.

De forma resumida, puedes tomar como referencia estos rangos horarios para España peninsular y Baleares:

Inicio fase parcial: entre las 19:30 y las 19:40.

Totalidad (en la franja donde será total): entre las 20:27 y las 20:33.

Fin fase parcial: entre las 21:20 y las 21:22, muy cerca de la puesta de Sol.

Fuera de la franja de totalidad ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Murcia el eclipse será parcial, pero igualmente visible en similares franjas de tarde, aunque sin llegar a la oscuridad completa. En cualquier caso, conviene consultar los mapas interactivos del IGN o de proyectos como DatosRTVE o EL PAÍS, que ofrecen la hora exacta de inicio, máximo y fin para cada municipio.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso durante un eclipse parcial. Los expertos insisten en utilizar únicamente gafas para eclipses que cumplan con la certificación internacional ISO 12312-2 o emplear métodos de observación indirecta.

Quienes deseen fotografiar el fenómeno con cámaras, telescopios o teléfonos móviles también deberán utilizar filtros solares especiales para proteger tanto los equipos como la vista. Observar el eclipse sin las medidas adecuadas puede causar daños permanentes en apenas unos segundos.

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 representa una oportunidad única para disfrutar de uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza. Con una buena planificación, información sobre los horarios locales y las medidas de seguridad necesarias, millones de personas podrán vivir una experiencia astronómica inolvidable que difícilmente volverá a repetirse en los próximos años.

Un evento único para vivirlo, más que para grabarlo

Aunque habrá más eclipses visibles desde España en 2027 y 2028, el del 12 de agosto de 2026 será el primero eclipse total en la península ibérica en más de un siglo, y eso lo convierte en una cita histórica. Las horas clave entre las 19:30 y las 21:20, con la totalidad cerca de las 20:30 en la franja que va de A Coruña a Palma marcarán apenas unos segundos en los que el cielo cambiará de forma radical. Por eso, más allá de la obsesión por capturar la mejor foto, los divulgadores insisten en el consejo esencial: proteger bien tus ojos, elegir un buen lugar y dejarte sorprender por el fenómeno.

Vivir el eclipse acompañado, en silencio o con un murmullo de admiración compartida, es una experiencia que trasciende las coordenadas exactas y las tablas de observación. Las horas te dirán cuándo mirar, pero lo que ocurra en esos segundos será sobre todo una invitación a reconectar con algo que, aun siendo perfectamente calculable, sigue despertando la misma fascinación que hace siglos. Y quizá esa sea la mejor razón para marcar desde ahora en tu calendario la tarde del 12 de agosto y empezar a planificar cómo y desde dónde vas a verla.