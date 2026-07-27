El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados de la década y podrá observarse de forma total en varias zonas de Europa. (Fuente: PBS News)
El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados de la década y podrá observarse de forma total en varias zonas de Europa. (Fuente: PBS News)
Por Redacción EC

Astrónomos y agencias espaciales recomiendan planificar la observación del eclipse solar con anticipación, consultar los horarios específicos de cada localidad y utilizar protección ocular certificada para evitar daños permanentes en la vista. El espectáculo será especialmente esperado porque la franja de totalidad atravesará regiones donde este tipo de eclipses son poco frecuentes.