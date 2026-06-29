El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse solar más importante del año. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre distintas regiones y provocando varios minutos de oscuridad en plena tarde para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad. Se trata de un acontecimiento excepcional que no se repetirá con frecuencia en las zonas donde será visible.

El fenómeno despertó una enorme expectativa entre astrónomos y viajeros, especialmente en Europa, donde numerosas ciudades ya preparan actividades especiales y dispositivos de seguridad para recibir a miles de visitantes interesados en observar el eclipse. Incluso varias instituciones científicas realizan ensayos y proyectos de investigación para aprovechar este evento único.

¿Dónde será visible el eclipse solar de agosto de 2026?

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, una pequeña zona del norte de Portugal y buena parte del norte de España. En estas regiones el Sol quedará completamente oculto durante un breve periodo, ofreciendo una de las experiencias astronómicas más impresionantes que pueden observarse desde la Tierra.

En el resto de Europa, gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos y algunas zonas del noroeste de África el eclipse será parcial, por lo que el disco solar solo aparecerá cubierto de manera incompleta. En países de Sudamérica, incluido Perú, el fenómeno no será visible debido a la posición del planeta en ese momento.

Dónde se verá total y dónde será parcial

Según la NASA y los institutos de astronomía europeos, la trayectoria de totalidad comenzará en el Ártico, cruzará el noreste de Groenlandia, el oeste de Islandia y se adentrará en el Atlántico antes de llegar a la península ibérica. En España será total en una franja que entra por Galicia y sale por Baleares, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Valencia y Palma.

Fuera de esa banda estrecha, el eclipse se verá como parcial. La NASA detalla que un amplio sector del hemisferio norte podrá observar cómo la Luna “muerde” el disco solar: buena parte de Europa, casi todo Canadá, el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta estados del este como Carolina del Norte) y el noroeste de África tendrán diferentes porcentajes de ocultación. En América del Sur, incluido el Perú, no será visible, por lo que quienes quieran verlo tendrán que seguirlo por transmisión en vivo o viajar hacia el hemisferio norte.

A qué hora se verá el eclipse el 12 de agosto

En España y el resto de Europa occidental, el eclipse ocurrirá a última hora de la tarde, cerca del atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste. En la península ibérica, los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional y del Instituto Geográfico Nacional indican que la fase total se dará aproximadamente entre las 20:25 y las 20:32 horas (hora local), según la zona, con el Sol a entre 2° y 12° de altura.

Eso significa que para disfrutar del máximo del eclipse será crucial tener un horizonte oeste despejado de montañas, edificios o árboles altos. En Islandia y Groenlandia el fenómeno se verá antes, también en horas de la tarde, mientras que en otras zonas donde será parcial la hora exacta variará según la latitud, pero siempre dentro de una ventana de pocas horas alrededor del mediodía y la tarde local.

¿Por qué este eclipse es considerado histórico?

Los especialistas destacan que será el primer eclipse solar total visible desde gran parte de la península ibérica en más de un siglo, razón por la cual ha generado un enorme interés científico y turístico. Además, formará parte del llamado “Trío Ibérico de Eclipses”, una secuencia que continuará con otro eclipse total en 2027 y uno anular en 2028.

La expectativa es tan alta que municipios españoles ya preparan planes especiales de movilidad, observación y protección civil ante la llegada masiva de visitantes. Las autoridades también recomiendan reservar alojamiento con anticipación, ya que muchas zonas cercanas al recorrido del eclipse registran una elevada demanda turística.

Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

Los expertos recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada, salvo durante los pocos segundos o minutos de totalidad para quienes se encuentren exactamente dentro de la franja del eclipse. Para todas las demás fases es imprescindible utilizar gafas certificadas con la norma ISO 12312-2 o equipos de observación especialmente diseñados para este tipo de fenómenos.

Con millones de personas pendientes del cielo, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 promete convertirse en uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de los últimos años. Su combinación de valor científico, atractivo visual y potencial turístico lo perfila como un evento inolvidable para quienes tengan la oportunidad de presenciarlo desde las zonas privilegiadas donde el Sol desaparecerá por completo durante unos instantes.

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