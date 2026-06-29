El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década y atraerá a millones de observadores. (Imagen: Gemini IA)
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década y atraerá a millones de observadores. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse solar más importante del año. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre distintas regiones y provocando varios minutos de oscuridad en plena tarde para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad. Se trata de un acontecimiento excepcional que no se repetirá con frecuencia en las zonas donde será visible.