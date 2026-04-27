Por Redacción EC

A lo largo de los años, es habitual que se presenten una serie de fenómenos astronómicos en los cielos, lo cual es causado por el movimiento, posición o interacción de cuerpos celestes como el Sol, la Luna, planetas, cometas o estrellas. Inclusive, el análisis de estos eventos permite a la ciencia entender la evolución del cosmos y el comportamiento de los cuerpos celestes. En medio de estos eventos, diversos países se preparan para vivir una serie de acontecimientos astronómicos sin precedentes en décadas, debido a la presencia de tres eclipses solares en los próximos años. Es decir, en estos eclipses, la Luna oculta por completo la luz del Sol, lo que genera un oscurecimiento repentino del cielo. En ese momento, es posible observar la corona solar, la capa más externa de la estrella, que normalmente permanece invisible. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.