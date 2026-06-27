A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha analizado la inteligencia emocional que pueden desarrollar algunas personas frente a situaciones cotidianas, como el trabajo o la rutina diaria, una capacidad que favorece el bienestar emocional y mejora la comprensión y las relaciones con los demás. Ante esta situación, un destacado profesional dio a conocer una serie de frases que permitirán identificar a este grupo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO IDENTIFICAR A PERSONAS CON INTELIGENCIA EMOCIONAL?

En un artículo publicado en la plataforma CNBC y compartido por Clarín, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, precisó que aquellas personas que han desarrollado la inteligencia emocional tienen la capacidad de reconocer, comprender y regular sus propias emociones, así como interpretar y gestionar las de los demás, para responder de forma equilibrada, empática y eficaz ante distintas situaciones, ya sea en lo laboral como familiar. De esta manera, el especialista brindó una serie de frases que suelen identificar a personas con altas habilidades socioemocionales:

“Yo puedo mejorar y tú también puedes” - Perspectiva positiva

“Puedo manejar esto” - Autogestión y autocontrol

“Tengo estos pensamientos porque…” - Autoconciencia

“Esto es lo que realmente importa” - Orientación al logro

“Estoy entusiasmado con este cambio” - Adaptabilidad

“Así es como funcionan las cosas por aquí” - Conciencia organizacional

“Lo entiendo y me preocupo por ti” - Empatía

“¿Qué pasaría si intentaras hacerlo de esta manera?” - Influencia

“Podemos resolver esto” - Gestión de conflictos

“Eso significa mucho porque…” - Liderazgo inspirador

“Esto podría ayudarte” - Coaching y mentoring

“Nos apoyamos mutuamente” - Trabajo en equipo

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PREFIEREN EL VERANO O INVIERNO?

De acuerdo con investigaciones compartidas por el medio Diario Registrado, quienes muestran preferencia por la estación del verano tienden a presentar rasgos más extrovertidos, sociables y dinámicos frente a los demás. Y es que, esta temporada suele asociarse con mayor energía, optimismo y una mayor inclinación hacia las actividades al aire libre y la vida social.

Por otro lado, las personas que prefieren el invierno se caracterizan por valorar la tranquilidad, la introspección y el bienestar emocional. De hecho, según diversos informes, la preferencia por una estación del año también puede reflejar la manera en que cada individuo procesa sus emociones y se vincula con ciertos recuerdos, entornos y condiciones climáticas. Es decir, refleja cómo cada persona encuentra equilibrio, bienestar y sentido en su ambiente.