Un fenómeno astronómico sin precedentes está por captar la atención del mundo. Se trata del eclipse solar más extenso del siglo, un evento que destaca no solo por su duración, sino también por las condiciones poco habituales en las que se desarrollará, generando gran expectativa entre científicos, observadores y amantes del cielo. Este espectáculo natural promete ofrecer imágenes impactantes en distintas regiones del planeta, especialmente por coincidir con el atardecer en varios puntos, lo que intensificará el contraste entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, existen dudas clave entre los peruanos sobre si será posible apreciarlo desde el país y cuáles serán las alternativas para seguirlo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ES Y DESDE QUÉ PARTE DE PERÚ SE PODRÁ VER EL ECLIPSE?

El eclipse tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, en un horario que se extenderá desde las 19:30 hasta las 21:30, alcanzando su punto máximo alrededor de las 20:27. No obstante, este espectáculo no podrá observarse desde ninguna región del Perú, ya que el país se encuentra fuera de la trayectoria de la sombra lunar. A pesar de ello, será posible seguir el evento mediante transmisiones en vivo en plataformas especializadas, como el de The Sky Live.

Foto: Freepik

¿EN QUÉ LUGARES DEL MUNDO SE PODRÁ OBSERVAR?

El evento tendrá diferentes niveles de visibilidad dependiendo de la ubicación geográfica:

Observación total: en zonas específicas como el norte de España, Islandia y Groenlandia, donde el Sol quedará completamente cubierto por algunos minutos.

en zonas específicas como el norte de España, Islandia y Groenlandia, donde el Sol quedará completamente cubierto por algunos minutos. Observación parcial: en diversos países de Europa, África y América, incluyendo Francia, Italia, Marruecos, Alemania, Canadá y Estados Unidos, entre otros. En estas áreas, la Luna solo cubrirá una parte del Sol, generando un efecto menos intenso pero igualmente llamativo.

¿POR QUÉ ESTE ECLIPSE ES CONSIDERADO HISTÓRICO?

La relevancia de este fenómeno radica en su duración y en las condiciones en las que se producirá. Será el eclipse solar más largo del siglo y no se repetirá con características similares en más de cien años. Además, ocurrirá durante el atardecer en varias zonas del planeta, lo que intensificará el contraste entre la luz natural y la oscuridad generada por la Luna, según informa Infobae.

Para la investigación astronómica, este eclipse representa una ocasión valiosa ya que permite analizar la corona solar y otros elementos que normalmente no pueden observarse por el brillo del Sol. Asimismo, es una oportunidad única para fotógrafos y aficionados, quienes podrán capturar imágenes poco comunes y presenciar cómo el día se transforma momentáneamente en noche en algunas partes del mundo.

Foto: Freepik

¿POR QUÉ OCURRE UN ECLIPSE SOLAR?

Este fenómeno ocurre por la alineación geométrica precisa en la que el satélite terrestre se interpone directamente entre nuestro planeta y el Sol. Pese a que la Luna orbita la Tierra constantemente, los eclipses no son mensuales porque su camino suele estar desviado respecto al plano solar; solo cuando los nodos orbitales coinciden perfectamente, la sombra proyectada logra tocar la superficie terrestre. En el caso del 12 de agosto, la distancia y posición de los tres cuerpos permitirán una de las alineaciones más perfectas y duraderas de las que se tenga registro en la historia moderna.

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