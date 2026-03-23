Por Redacción EC

Durante el año, es habitual que se presenten una serie de fenómenos astronómicos en los cielos, lo cual es causado por el movimiento, posición o interacción de cuerpos celestes como el Sol, la Luna, planetas, cometas o estrellas. De hecho, el análisis de estos eventos permite a la ciencia entender la evolución del cosmos y el comportamiento de los cuerpos celestes. Por ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó una buena noticia para los amantes de la astronomía: el eclipse solar más largo de la historia en el 2027. Es decir, en este eclipse, la Luna oculta por completo la luz del Sol, lo que genera un oscurecimiento repentino del cielo. En ese momento, es posible observar la corona solar, la capa más externa de la estrella, que normalmente permanece invisible. En ese contexto, los países ubicados en Europa, Medio Oriente y África serán los más beneficiados con este espectáculo que se caracterizará por tener una mayor duración. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.