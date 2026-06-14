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Los 8 casos en los que el VAR podrá intervenir durante el Mundial 2026 | Foto: EFE
Los 8 casos en los que el VAR podrá intervenir durante el Mundial 2026 | Foto: EFE
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo marcará un hito por ser la primera edición organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, sino también por los cambios que la FIFA implementará en el reglamento. Entre las novedades más importantes figura la ampliación de las facultades del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR), una herramienta que tendrá mayor participación en decisiones que antes dependían únicamente del árbitro en el campo. La medida busca reducir errores y ofrecer más garantías en jugadas que pueden definir el resultado de un partido. Además, pretende fortalecer la transparencia y la justicia deportiva durante el campeonato. Conoce cuáles son los ocho casos en los que el VAR podrá intervenir durante el Mundial 2026 y qué impacto tendrán estas nuevas reglas en el torneo.

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