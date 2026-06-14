El Mundial 2026 no solo marcará un hito por ser la primera edición organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, sino también por los cambios que la FIFA implementará en el reglamento. Entre las novedades más importantes figura la ampliación de las facultades del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR), una herramienta que tendrá mayor participación en decisiones que antes dependían únicamente del árbitro en el campo. La medida busca reducir errores y ofrecer más garantías en jugadas que pueden definir el resultado de un partido. Además, pretende fortalecer la transparencia y la justicia deportiva durante el campeonato. Conoce cuáles son los ocho casos en los que el VAR podrá intervenir durante el Mundial 2026 y qué impacto tendrán estas nuevas reglas en el torneo.

¿CUÁLES SON LOS 8 CASOS EN LOS QUE EL VAR PODRÁ INTERVENIR?

La tecnología de asistencia arbitral podrá participar en las siguientes acciones

Validación o anulación de goles. Revisión de decisiones relacionadas con penales. Expulsiones directas por tarjetas rojas. Concesión de saques de esquina. Expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla. Errores al identificar al futbolista sancionado. Faltas ofensivas ocurridas antes de una reanudación del juego. Situaciones que puedan afectar una decisión arbitral relevante dentro del partido.

Con estas modificaciones, los árbitros tendrán más herramientas para corregir acciones que antes quedaban fuera del alcance del sistema.

¿POR QUÉ LA FIFA DECIDIÓ AMPLIAR EL USO DEL VIDEOARBITRAJE?

La intención es disminuir la posibilidad de errores en momentos decisivos de los encuentros. En las últimas competiciones internacionales, varias jugadas generaron polémica debido a que el reglamento limitaba la intervención del VAR. Con las nuevas disposiciones, se busca que más decisiones puedan ser revisadas cuando exista una duda evidente o una equivocación que influya directamente en el desarrollo del juego.

¿QUÉ OTRAS REGLAS NUEVAS SE APLICARÁN EN EL TORNEO?

Además de los cambios vinculados al VAR, el reglamento incorpora límites de tiempo para determinadas acciones dentro del campo. Entre ellas figuran las sustituciones, los saques de banda, los saques de meta y la atención médica a los jugadores.

Asimismo, se contemplan nuevas conductas sancionables. Un futbolista podrá ser expulsado si cubre deliberadamente su boca durante una confrontación con un rival o si abandona voluntariamente el terreno de juego como forma de protesta.

(Foto: Getty Images) / Mike Hewitt - FIFA

¿CÓMO SERÁ EL FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

Esta edición marcará un antes y un después en la historia de la competición. Por primera vez participan 48 selecciones nacionales, lo que elevará el número total de encuentros a 104. La fase de grupos contará con 72 partidos y la ronda eliminatoria comenzará desde los dieciseisavos de final.

¿HABRÁ PAUSAS DE HIDRATACIÓN EN TODOS LOS PARTIDOS?

Sí. La FIFA estableció que todos los encuentros del Mundial 2026 contarán con pausas obligatorias para que los futbolistas puedan rehidratarse. Cada interrupción tendrá una duración aproximada de tres minutos y se realizará cerca del minuto 22 de cada tiempo reglamentario.

La medida se aplicará de manera uniforme en todos los partidos, independientemente de la temperatura o de las condiciones climáticas de la sede. El objetivo es contribuir al bienestar físico de los jugadores durante un torneo que tendrá una cantidad récord de encuentros y desplazamientos entre distintas ciudades, según informa la plataforma Olympics.