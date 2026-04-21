Lima vuelve a ser el epicentro de la felicidad con en una noche llena de energía con el regreso de “The Color Run Night 2026”, que se realizará el próximo sábado 16 de mayo. Esta edición nocturna apunta a transformar la Costa Verde en un espectáculo de luces, música y color.

El evento tendrá como escenario principal la zona de Chorrillos, donde miles de participantes recorrerán un circuito de 5 kilómetros en un ambiente festivo. A diferencia de las carreras tradicionales, esta experiencia no es competitiva, ya que busca promover la diversión, el bienestar y la integración social.

Durante el recorrido, los llamados ‘color runners’ serán cubiertos con polvos de colores en diferentes estaciones. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de una fiesta con DJ en vivo, animación, pantallas gigantes y las clásicas explosiones de color que caracterizan a esta actividad.

La esperada carrera de 5K combina deporte, música y entretenimiento en una experiencia nocturna en la Costa Verde. (Foto: Difusión)

“The Color Run” se ha consolidado como un fenómeno global con más de 8 millones de participantes en más de 35 países. En el Perú, el evento sigue ganando popularidad como una de las propuestas recreativas más atractivas del calendario.

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, con un beneficio especial del 20% de descuento para quienes compren con tarjetas de Diners Club. Cada inscripción incluye un kit oficial con polo, morral, pulsera LED, dorsal y medalla finisher.

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Uno de los aspectos más destacados del evento es el uso de polvos de colores elaborados a base de almidón de maíz y colorantes naturales, lo que garantiza la seguridad de los participantes durante toda la actividad.

Inspirados en las tradicionales celebraciones Holi de la India, estos elementos son el sello distintivo del Color Run Night 2026, evento que invita a vivir el deporte de una manera distinta, inclusiva y llena de energía.