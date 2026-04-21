Resumen

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La esperada carrera de 5K combina deporte, música y entretenimiento en una experiencia nocturna en la Costa Verde. (Foto: Difusión)
La esperada carrera de 5K combina deporte, música y entretenimiento en una experiencia nocturna en la Costa Verde. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima vuelve a ser el epicentro de la felicidad con en una noche llena de energía con el regreso de “The Color Run Night 2026”, que se realizará el próximo sábado 16 de mayo. Esta edición nocturna apunta a transformar la Costa Verde en un espectáculo de luces, música y color.

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