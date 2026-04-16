¿Te imaginas un lugar donde la energía del movimiento, la calma y la potencia del entrenamiento se encuentran en una sola comunidad? El RIMAC Bienestar Fest llega para romper la rutina y convertir el bienestar en una experiencia divertida y compartida.

El próximo 19 de abril, el Parque de la Exposición Costa Verde en Magdalena se transformará en el epicentro del movimiento. Este evento, que reunirá diversas disciplinas en un solo lugar, permitirá a los asistentes vivir el bienestar de forma activa, dinámica y social.

La propuesta del festival está pensada para que cada asistente explore lo que más le motive. Podrás sumarte a las sesiones de training de BROX, disfrutar del cycling de Boost, o dejarte llevar por las experiencias de KO, que combinan yoga, movimiento y dance. Además, el running estará liderado por RIMAC.

Si lo que buscas es una conexión más profunda entre cuerpo y mente, el RIMAC Bienestar Fest también tiene actividades para ti. El objetivo de esta cita es lograr tener una experiencia que va más allá del esfuerzo físico, enfocándose en la comunidad y el bienestar emocional.

Para completar la agenda, la diversión está garantizada por la presencia de artistas de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo a cargo de Diana Salas, DJ Towa y la alegría de Combinación de La Habana, que mantendrán la energía a tope durante todo el día.

Por otro lado, además de las clases, el evento contará con diversas activaciones de marca y sorteos exclusivos para los participantes. Cada rincón del festival está pensado para ser compartido en redes sociales, ahí podrás capturar momentos muy especiales en comunidad.

Reconocidos creadores de contenido del mundo fitness y bienestar se sumarán a esta jornada, compartiendo sus rutinas y visiones personales. Estarán capturando momentos especiales a través de Stories y Reels.

Alineado con los valores de RIMAC, el evento se centrará en promover hábitos saludables en un entorno seguro y profesional. Se recomienda asistir con ropa cómoda, para sumergirse totalmente en esta experiencia.

¡Asegura tu entrada! El sold out está cerca y los cupos son limitados. No te quedes fuera del plan que tu cuerpo te está pidiendo: adquiere tus entradas en Joinnus y prepárate para vivir el sábado más activo del año en el RIMAC Bienestar Fest.

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