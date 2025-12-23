Desde las primeras horas de la mañana, familias, amigos y mascotas llenaron el recorrido de sonrisas, abrazos y pasos conscientes. Cada kilómetro recorrido fue un recordatorio de que cuando la comunidad se une, el impacto se multiplica. La energía, el compromiso y la alegría compartida convirtieron esta jornada en una verdadera celebración del bienestar animal.

Un recorrido que dejó huella

A lo largo de los 4K, los participantes no solo caminaron: acompañaron una causa. Entre ladridos felices, pancartas, aplausos y miradas cómplices, la WUFATHON demostró que la solidaridad también se vive en movimiento.

Fred Sindico Garcia y Baxter, Ganadores del primer lugar en la categoría masculina. (Foto LED)

En la categoría masculina, el esfuerzo y la determinación se hicieron sentir desde el primer kilómetro.

El mayor reto, según contó Fred Sindico Garcia, fue encontrar el equilibrio desde el inicio de la carrera: “Mi perro salió con mucha energía y yo no estaba preparado para ese ritmo. Poco a poco fuimos adaptándonos, encontrando nuestro paso y alcanzando a los competidores que iban adelante. En la última parte logramos acelerar bastante y eso nos permitió posicionarnos en el primer lugar”, relató tras cruzar la meta junto a su perro Baxter.

Para Fred, la WUFATHON es una propuesta innovadora porque va más allá de lo deportivo. “Correr junto a nuestros perros genera una conexión muy especial. Esta iniciativa busca concientizar sobre la importancia de tratarlos no solo como animales, sino como seres que necesitan cariño, comprensión, atención y cuidados responsables”, señaló.

Pensando en el futuro, destacó el potencial de crecimiento del evento e invitó a más personas a sumarse: “Espero que el próximo año se inscriban muchos más runners. Correr con tu mascota es una experiencia muy bonita y diferente a lo que estamos acostumbrados. Además, quiero felicitar a la organización por el excelente trabajo realizado; todo estuvo muy bien organizado y los premios son un incentivo importante para seguir participando”.

Leida Diaz y su mascota Rabona, ganadoras del primer lugar en la categoría femenina. (Foto LED)

En la categoría femenina, la emoción cruzó la meta junto al vínculo inseparable entre Leida Diaz y su mascota Rabona.

“Corrí los cuatro kilómetros junto a mi mascotita y fue una experiencia muy especial. En el kilómetro emocional éramos tres: ella, yo y el vínculo que compartimos. Hubo un momento en el que bajó el ritmo y tuvimos que ajustar un poco para que pudiera recuperarse. Al final hicimos un pequeño sprint para que ella pudiera ganar. La verdad, no pensé que íbamos a ganar, pero estoy muy feliz por todo lo que logró”, compartió Leyda Díaz, quien cruzó la meta junto a su mascota Rabona.

Leyda resaltó el enfoque responsable del evento y su impacto social: “Me parece un proyecto muy bonito porque todo lo que se recauda va destinado a ayudar a perritos abandonados. Además, nos invita a reflexionar como humanos sobre la responsabilidad que tenemos al cuidar a nuestras mascotas. Valoro mucho que el reglamento priorice su bienestar: no arrastrarlos ni exigirles ritmos que no pueden seguir, sino respetar su paso para que también disfruten la carrera”.

Marcas que caminaron junto a la causa

La WUFATHON 2025 fue posible gracias al compromiso de marcas que no solo auspiciaron el evento, sino que se involucraron activamente en la experiencia, acompañando a las personas y sus mascotas a lo largo de toda la jornada.

Canbo, sponsor oficial de la WUFATHON 2025, estuvo presente con dinámicas pensadas para compartir y celebrar junto a los perritos. A través del juego de las canastas y un photobooth especialmente diseñado para el evento, invitó a los participantes a vivir momentos de diversión y a llevarse recuerdos inolvidables, reafirmando su compromiso con la nutrición y el bienestar de los perros.

El Comercio se sumó como aliado estratégico con un espacio de triaje y una emotiva dinámica de personalización de esferas navideñas, conectando a las familias con el espíritu solidario de la WUFATHON y amplificando el mensaje de adopción responsable y empatía hacia los animales.

Cinco AM acompañó la jornada con su stand para la entrega de kits, brindando apoyo logístico clave para que los participantes vivieran una experiencia organizada y cuidada desde el inicio.

Proteggo ofreció un punto especial para la toma de fotos, donde los participantes pudieron inmortalizar su paso por la WUFATHON. Además, entregó merchandising y medallas, sumando un gesto de reconocimiento y celebración para quienes caminaron por esta causa.

Electrolife cumplió un rol fundamental durante todo el recorrido al encargarse de la hidratación de las personas y de los perritos, a través de puntos de abastecimiento y bebederos, cuidando el bienestar de todos los participantes en cada kilómetro.

Asimismo, PRIMAX, Eucerin, Mar de Colas y Vuelve se sumaron como aliados de esta edición, aportando su apoyo y compromiso para que la WUFATHON 2025 se desarrollara de manera segura, cercana y alineada con la misión de WUF.

Para cerrar la jornada, LEN fue el encargado de capturar los momentos más especiales del evento, registrando sonrisas, abrazos y huellas que quedarán para siempre. Las personas aún pueden adquirir sus fotografías y seguir apoyando la misión de WUF, ya que un porcentaje de las ventas será destinado a continuar transformando la vida de más animales.

Las familias compartieron un momento de amor y risas en la WUFATHON. (Foto LED)

Una meta que va más allá del recorrido

Cada entrada, cada paso y cada gesto solidario se traduce en apoyo para WUF. La WUFATHON 2025 dejó claro que el cambio es posible cuando se construye en conjunto.

Más que un evento, fue un recordatorio de que caminar por ellos es también caminar hacia una sociedad más empática, consciente y comprometida.

Gracias a todos los que participaron, a quienes caminaron con sus mascotas, a los que alentaron desde la ruta y a las marcas que creyeron en esta causa. La WUFATHON terminó, pero su impacto recién comienza.