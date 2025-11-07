Perú es más que un destino, es una invitación a la inmersión profunda en el corazón de Latinoamérica. Su mística ancestral, el arte que late en cada rincón y una gastronomía que seduce al mundo lo han transformado en un verdadero santuario a la hora de hablar de turismo. Este país inspira a explorar, convirtiéndose en uno de los destinos más codiciados por viajeros de todas las latitudes. Aquí, la experiencia se traduce en una oportunidad única para vivir sus tradiciones.

La bella Plaza de Armas de Lima. Foto: iStock.

Según datos internos de la plataforma Airbnb, la actividad de anfitriones y huéspedes generó una contribución económica total al Producto Interno Bruto (PIB) del país que superó los $840 millones de dólares durante el año 2024. Esta cifra no solo refleja el movimiento del ecosistema turístico, sino que también subraya su efecto en la economía local.

De este total, el gasto generado por huéspedes y anfitriones contribuyó a respaldar a más de 79 mil empleos en el país, que represent//an aproximadamente $224 millones de dólares en ingresos laborales, que se distribuyeron en varios sectores como estancias, servicios de comidas, artes, entretenimiento, recreación y transporte terrestre, entre otros.

Viajeros nacionales e internacionales le apuestan a Lima

Lima no es solo una ciudad: es el punto de partida donde cobra vida el espíritu viajero del Perú. Con una energía única y una identidad en constante evolución, la capital se ha convertido en un destino imperdible tanto para locales como para visitantes extranjeros, que encuentran en sus calles la esencia más auténtica y vibrante de la cultura peruana. Entre enero y junio de 2025, Airbnb registró un crecimiento cercano al 40% en las reservas realizadas por viajeros peruanos hacia Lima, mientras que las reservas de visitantes internacionales aumentaron más de un 15%, reafirmando a Lima como un destino clave y de creciente importancia en Latinoamérica.