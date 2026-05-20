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El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso, antes de las elecciones del próximo 31 de mayo, en la plaza de Lourdes en Bogotá, Colombia, el 20 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso, antes de las elecciones del próximo 31 de mayo, en la plaza de Lourdes en Bogotá, Colombia, el 20 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella reunió este miércoles a cientos de simpatizantes en la Plaza de Lourdes, en el norte de Bogotá, en uno de sus últimos actos masivos de campaña antes de las elecciones del próximo 31 de mayo.

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