El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella reunió este miércoles a cientos de simpatizantes en la Plaza de Lourdes, en el norte de Bogotá, en uno de sus últimos actos masivos de campaña antes de las elecciones del próximo 31 de mayo.

Entre grandes banderas de Colombia, globos de colores, música de campaña y videos creados con inteligencia artificial, el aspirante ultraderechista del movimiento Defensores de la Patria conocido como ‘el Tigre’ apareció en una “pecera” de seguridad instalada en el centro del escenario, rodeado de humo y pirotecnia.

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Antes de su salida, la campaña proyectó un video hecho con IA en el que aparecían zonas golpeadas por la violencia, como Jamundí (suroeste), junto a imágenes de militares capturando a jefes guerrilleros y narcotraficantes y enviándolos a las diez “megacárceles” que el candidato promete construir en caso de resultar elegido.

“Estoy haciendo esto como un gran acto de responsabilidad, para mi pueblo al que vengo a liberar”, afirmó De la Espriella en un discurso que centró en la seguridad y en el que prometió combatir el crimen “con mano de hierro”, reforzar el pie de fuerza en Bogotá e instalar cámaras de reconocimiento facial conectadas con inteligencia artificial en los barrios.

El candidato aseguró además que reducirá el tamaño del Estado “hasta en un 40 %” para destinar más recursos a salud y educación y defendió subsidios dirigidos a madres cuidadoras y programas de formación tecnológica para jóvenes.

Durante el acto estuvo acompañado por su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, a quien presentó como parte de “la única fórmula con experiencia económica” para enfrentar los problemas del país.

De la Espriella llega a la recta final de la campaña ubicado en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, detrás del izquierdista Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y seguido por la derechista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

El evento en Bogotá fue la antesala del cierre oficial de campaña de De la Espriella, previsto para el próximo 24 de mayo en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, el último día que los candidatos pueden hacer campaña en lugares públicos para las elecciones del 31 de mayo.

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Un ataque bomba el sábado 25 de abril dejó al menos una decena de muertos y una docena de heridos de gravedad en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el cuerpo de bomberos local. (AFP)

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