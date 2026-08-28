Perú ya tiene definido a su equipo junior de surf que participará en el ISA World Junior Championship, competencia que se desarrollará del 4 al 13 de septiembre en El Salvador. La delegación nacional buscará destacar ante los mejores jóvenes surfistas del mundo.

En la categoría Sub 18, el equipo peruano estará conformado por Catalina Zariquiey, Camila Sanday, Urpi Torres, Bastian Arévalo, Adrián de Osma y Pol Huguet. Los representantes nacionales afrontarán el desafío internacional con el objetivo de llegar a las instancias decisivas.

Mientras que en Sub 16, Perú contará con Sofía Artieda, Brianna Barthelmess, Valentina Escudero, Luca Chipoco, Facundo Castañeda y Lucca Barrientos. La nueva generación del surf peruano tendrá así una importante oportunidad para medirse con exponentes de distintas partes del mundo.

El equipo técnico estará integrado por Javier Swayne, Sebastián Correa, Cristóbal de Col, Alejandro de la Fuente, Richard Navarrete, Jader Kahhat y Alberto Chávez. Todos acompañarán a la delegación durante su participación en el certamen internacional en El Salvador.