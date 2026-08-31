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Resumen

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El equipo ganador por los especiales interactivos de “Radiografía del Poder” en la hemeroteca de El Comercio: Gisella Salmón, Héctor Villalobos, Mayté Ciriaco, Ángela Peña, Lorena Obregón, Armando Scargglioni, Kiomy Kanashiro y Marcelo Hidalgo.
El equipo ganador por los especiales interactivos de “Radiografía del Poder” en la hemeroteca de El Comercio: Gisella Salmón, Héctor Villalobos, Mayté Ciriaco, Ángela Peña, Lorena Obregón, Armando Scargglioni, Kiomy Kanashiro y Marcelo Hidalgo.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Hay una sala en el segundo piso de El Comercio que de vez en cuando me produce cierta inquietud. Los martes encuentro a seis personas sentadas alrededor de una mesa, cada una frente a una laptop, hablando en un idioma que combina bases de datos, códigos, hojas de cálculo y siglas que no siempre entiendo qué significan. Cada vez que paso por ahí abro la puerta y les digo más o menos lo mismo:

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