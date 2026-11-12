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1926: El huracán que azotó Cuba

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Acaban de llegar a Lima los periódicos de La Habana (Cuba), dando cuenta de los espeluznantes desastres ocasionados en dicha ciudad, y de las poblaciones en el área devastada del huracán que azotó a la república hermana el pasado 20 de octubre. Los fotograbados de “El País”, “Diario de la Marina” y “El Mundo”, los grandes rotativos habaneros que tenemos a la vista, son sencillamente espantosos. Los muertos se calculan en unos 500 y en unos 2.000 los heridos. Las pérdidas materiales, consistentes en derrumbes de edificios, destrucción de caminos y acueductos, de árboles y siembras, ascienden a 260 millones de soles.

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