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1926: Avances del dirigible

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Berlín. El buque aéreo dirigible ha probado sus condiciones para realizar largos viajes, con numerosos expedicionarios. Falta resolver el problema del aterrizaje. Por ejemplo, nadie sabe si las aguas sobre las cuales voló Amundsen son profundas. Se hace necesario practicar investigaciones para apreciar las condiciones meteorológicas, geodésicas, geofísicas y biológicas, y tomar nota de esos fenómenos en otras partes del mundo. Posarse sobre tierra firme sin ayuda, he ahí el problema. El capitán Walter Bruns manifiesta que con medio millón de dólares se puede equipar una expedición, sin contar el coste del dirigible.

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