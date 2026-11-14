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1926: Muertes en China

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Cobertura especial para El Comercio. Hace años los comerciantes ingleses han estado trabajando en la estructura económica de China. Sin embargo, parece que la revolución la destruirá en menos de un año. Los chinos iniciaron una parada en la concesión extranjera en Cantón y la policía extranjera, respaldada por una fuerza de marinos ingleses, se atrincheró junto al puente. Los chinos permanecieron algunos momentos allí, pero al notar la actitud belicosa de los ingleses, creyeron más prudente volver a sus hogares. Cuando se aclaró la humareda, había 52 muertos y 117 heridos.

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