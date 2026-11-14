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Elogio de la tolerancia

“Debemos imitar la valentía personal de aquel filósofo Baruch Spinoza. La tolerancia no puede degradarse en indiferencia. La tolerancia no aspira a forzar la convergencia de ideas y opiniones, sino la libre discusión sobre ellas”.

    Enrique Krauze
    Por

    Historiador

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio/Giovanni Tazza)
    (Ilustración: El Comercio/Giovanni Tazza)

    La tolerancia es quizá el único valor que puede salvar al siglo XXI. No lo digo retóricamente. Quienes nacimos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial quisimos creer que el costo de las guerras provocadas por la intolerancia había sido tal, que la humanidad había aprendido la lección. Nos equivocamos. Hoy los fanatismos de la identidad –religiosa, ideológica, nacionalista, racial, de género o de clase– han resurgido de las entrañas de la historia. Y como en su origen en el siglo XVII, la tolerancia, esa frágil bandera de la modernidad, está puesta a prueba.

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