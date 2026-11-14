Congreso reduce su presupuesto, avanza prevención ante El Niño y agroexportación enfrenta pérdidas

En el Semáforo de este sábado 14 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la decisión del Congreso de reducir su presupuesto en casi S/450 millones para 2027. Segundo, el avance de la descolmatación de los ríos ante el riesgo de El Niño, aunque aún quedan puntos críticos por atender. Finalmente, el impacto de El Niño en la agroexportación peruana, con fuertes pérdidas en cultivos como arándanos y mangos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Congreso reduce su presupuesto en S/450 millones

La comisión directiva del Congreso aprobó por unanimidad reducir en casi S/450 millones el presupuesto institucional para el 2027, tras un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados. La medida, que aún deberá ser ratificada por los plenos de ambas cámaras, busca aliviar el gasto público y plantea destinar los recursos liberados a enfrentar el fenómeno de El Niño y otras emergencias del país. Ello significa una señal positiva de responsabilidad fiscal y se espera su cumplimiento.

🟡Avance en descolmatación del Río Piura

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) registra un avance del 85% en la descolmatación de cauces de ríos, con 179 kilómetros intervenidos para reducir el riesgo de desbordes ante el fenómeno de El Niño. En Piura se retiraron más de 500 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados durante una década. Aunque las labores representan un avance frente a la temporada de lluvias, todavía quedan puntos críticos por atender y trabajos pendientes hasta mediados de diciembre.

🔴Caída de arándanos: El Niño golpea la agroexportación

El fenómeno de El Niño golpea la agroexportación peruana y anticipa un 2027 complejo para el sector. La producción de arándanos registra caídas de hasta 70% en variedades tradicionales, mientras el mango acumula pérdidas superiores al 50%. También retroceden cultivos como espárrago, páprika y aceituna. Aunque las empresas aplican medidas para mitigar los daños, se prevén menores exportaciones, lo que pone en riesgo a un sector clave para la economía y el empleo rural.