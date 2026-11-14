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Congreso reduce su presupuesto, avanza prevención ante El Niño y agroexportación enfrenta pérdidas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 14 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Midagri)
    (Foto: Midagri)

    En el Semáforo de este sábado 14 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la decisión del Congreso de reducir su presupuesto en casi S/450 millones para 2027. Segundo, el avance de la descolmatación de los ríos ante el riesgo de El Niño, aunque aún quedan puntos críticos por atender. Finalmente, el impacto de El Niño en la agroexportación peruana, con fuertes pérdidas en cultivos como arándanos y mangos.

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