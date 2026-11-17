Estados Unidos consume cerca de un galón diario de petróleo por cada hombre, mujer y niño, y produce algo menos que esa cantidad Lo anterior lo declararon los oradores en la asamblea de la asociación norteamericana de geólogos petroleros. Además, dijeron, hay la probabilidad de que la demanda aumente en vista de la introducción de nuevos aparatos que funcionan con petróleo. En los primeros días de la asamblea, se trató (el tema de) la industria petrolera en Venezuela y Colombia, que los norteamericanos consideran ‘las principales fuentes exteriores de combustible líquido’.

Estados Unidos consume cerca de un galón diario de petróleo por cada hombre, mujer y niño, y produce algo menos que esa cantidad Lo anterior lo declararon los oradores en la asamblea de la asociación norteamericana de geólogos petroleros. Además, dijeron, hay la probabilidad de que la demanda aumente en vista de la introducción de nuevos aparatos que funcionan con petróleo. En los primeros días de la asamblea, se trató (el tema de) la industria petrolera en Venezuela y Colombia, que los norteamericanos consideran ‘las principales fuentes exteriores de combustible líquido’.