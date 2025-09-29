La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, reportó que ocho periodistas fueron agredidos el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en medio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno en el Cercado de Lima.

Del total de casos documentados, siete fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional y uno por civiles. El gremio precisó que se trató principalmente de agresiones físicas (seis incidentes), además de tres episodios de hostigamiento, que pusieron en riesgo a los reporteros en pleno ejercicio de su labor informativa.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

ANP documenta hostigamiento y violencia en movilizaciones. (Foto: GEC)

Entre los hechos más graves se encuentra la denuncia del periodista Jorge Ballón, quien fue empujado por efectivos que también dañaron su teléfono celular. Asimismo, el reportero Víctor Castillo fue retirado de su zona de cobertura a empujones y quedó expuesto a hostigamiento de manifestantes. De igual manera, el fotoperiodista John Reyes y el reportero Lucciano Tomatis denunciaron haber sido golpeados por policías durante la cobertura de los enfrentamientos en el Puente Acho.

ANP alerta que siete de los ataques a la prensa en protestas fueron cometidos por policías. (Foto: GEC)

Las agresiones ocurrieron en el marco de dos jornadas de protesta. El sábado, los manifestantes, convocados por jóvenes de la denominada “Generación Z”, marcharon desde la Plaza San Martín hacia la avenida Abancay, donde derribaron rejas de seguridad y se enfrentaron a la represión policial con gases lacrimógenos y perdigones. La jornada concluyó con enfrentamientos en la Plaza San Martín.

El domingo, la movilización tuvo una amplia participación de organizaciones feministas, que coincidieron con la marcha por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto y luego se unieron a los demás sectores en la cuadra 1 de la avenida Abancay, frente al Congreso. Tras momentos de tensión, nuevamente la Policía inició acciones de dispersión que culminaron con choques en el Puente Acho.