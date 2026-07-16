El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Acercando la educación, un foro por la prevención, y desaparecidos en las montañas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 16 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Contraloría intevendrá en 90 puntos de riesgo en Arequipa ante fenómeno El Niño. Foto: Contraloría.
    Contraloría intevendrá en 90 puntos de riesgo en Arequipa ante fenómeno El Niño. Foto: Contraloría.

    En el Semáforo de este jueves 16 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el programa Bus Escuela que busca acercar educación a estudiantes en Cusco. Segundo, un foro organizado por El Comercio junto a autoridades nacionales para conversar sobre la prevención ante el Fenómeno de El Niño. Finalmente, tres montañistas desaparecidos en Áncash.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.