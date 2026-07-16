Acercando la educación, un foro por la prevención, y desaparecidos en las montañas

En el Semáforo de este jueves 16 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el programa Bus Escuela que busca acercar educación a estudiantes en Cusco. Segundo, un foro organizado por El Comercio junto a autoridades nacionales para conversar sobre la prevención ante el Fenómeno de El Niño. Finalmente, tres montañistas desaparecidos en Áncash.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 ACERCANDO LA EDUCACIÓN

El programa Bus Escuela Móvil inició su recorrido por comunidades rurales de Espinar, en Cusco, para acercar tecnología, innovación y nuevas metodologías de aprendizaje a 1.750 estudiantes de 32 instituciones educativas. La iniciativa, impulsada por la Central de Recursos Educativos Especializados con apoyo de la Compañía Minera Antapaccay y la UGEL Espinar, busca fortalecer las competencias de escolares de inicial, primaria y secundaria. Desde el 2017, el proyecto ha beneficiado a más de 8.100 alumnos.

🟢 UN FORO POR LA PREVENCIÓN

Autoridades, especialistas y representantes del sector privado participarán hoy jueves en un foro organizado por El Comercio para definir una hoja de ruta frente al fenómeno de El Niño. Durante el encuentro se advertirá sobre la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y ejecutar obras de infraestructura resiliente. Los participantes coinciden en que una planificación anticipada y la articulación público-privada serán claves para reducir el impacto del evento climático sobre la población y la economía.

🔴DESAPARECIDOS EN LAS MONTAÑAS

El COER Áncash reportó la presunta desaparición de tres montañistas en el Parque Nacional Huascarán, entre el campo 2 y el campo 1, a unos 6.000 metros de altitud. Los desaparecidos fueron identificados como Freddy Saúl Mendoza, Alejandro Ugarte y Artidoro Salas. Un equipo de unas 20 personas participa en las labores de búsqueda, mientras las autoridades coordinan acciones con la policía, la Asociación de Guías de Montaña y otras instituciones especializadas.