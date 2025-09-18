Serfor realizará censo nacional de vicuñas para reforzar su conservación en 16 regiones del país

Con el objetivo de evaluar el estado actual de las poblaciones de vicuñas en el país y fortalecer su conservación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), inició el V Censo Nacional de Vicuñas 2025.

Así lo informó el ministro Ángel Manero, titular del Midagri, quien enfatizó que, gracias a este trabajo, se contará con datos precisos sobre la abundancia, distribución y amenazas que enfrenta la vicuña, como la caza furtiva y la degradación de su hábitat.

Además, beneficiará a miles de familias rurales que dependen de esta especie para su desarrollo socioeconómico en zonas por encima de los 3,800 m s. n. m.

“Esta información será clave para diseñar políticas públicas, impulsar investigaciones científicas y respaldar a las comunidades campesinas, protagonistas en su protección y aprovechamiento responsable”, indicó.

Las actividades de campo se llevarán a cabo entre septiembre y octubre de 2025, abarcando 16 regiones del país: Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Cerro de Pasco, Áncash, Junín, Huancavelica, Lima, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa.

La metodología utilizada será el Conteo Directo Total, mediante 3,709 unidades censales, las cuales han sido definidas según la fisiografía del terreno, el tipo de pastizal y otras delimitaciones naturales y físicas.

“Las brigadas estarán conformadas por un observador, un registrador y un guía comunal, quienes realizarán los conteos directos con metodologías estandarizadas y herramientas tecnológicas como GPS. Estas brigadas recorrerán áreas previamente delimitadas en los mapas censales, que incluyen zonas de presencia de vicuñas, áreas de manejo sostenible y áreas de no manejo sostenible”, explicó Jorge Lozada Cañote, director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor.

La ejecución del censo se contará con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) del Ministerio del Ambiente (Minam), gobiernos regionales y locales, comunidades campesinas, universidades, instituciones científicas y el sector privado.

Para garantizar la seguridad de las brigadas, el SERFOR ha coordinado con la Policía Nacional del Perú, mientras que a nivel internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores articula esfuerzos con Bolivia y Chile para cubrir zonas fronterizas y proteger al personal.

La vicuña simboliza nuestra riqueza natural al estar representada en el Escudo Nacional y es una especie protegida por el Estado peruano y convenios internacionales como CITES y el Convenio para la Conservación de la Vicuña, suscrito por Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

Dato:

El V Censo Nacional de Vicuñas 2025 es un hito liderado por el SERFOR que reafirma el compromiso del Estado peruano con la preservación de la vicuña, especie emblemática de los Andes y símbolo de nuestra riqueza natural y cultural.

Según los últimos datos, la población estimada de vicuñas en el país es de 208,899 ejemplares.