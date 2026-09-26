(Foto: GEC)
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Por Redacción EC

Un crecimiento del PBI per cápita cercano al 4% anual para el Perú le permitiría acercarse hacia el 2050 al nivel de ingreso por habitante que tiene actualmente, sostuvo Jan Mischke, socio en Zúrich del McKinsey Global Institute, en su presentación en el McKinsey Forum Perú 2026.