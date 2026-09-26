Un crecimiento del PBI per cápita cercano al 4% anual para el Perú le permitiría acercarse hacia el 2050 al nivel de ingreso por habitante que tiene actualmente, sostuvo Jan Mischke, socio en Zúrich del McKinsey Global Institute, en su presentación en el McKinsey Forum Perú 2026.

Según el experto, esta posibilidad se lograría si el país en la siguientes décadas recupera una trayectoria sostenida de inversión productividad.

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No obstante, para las siguientes décadas, el crecimiento requerirá de un esfuerzo mayor. Según Mischkle, América Latina enfrenta una dinámica demográfica menos favorable, con tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo, lo que reduce el impulso que por décadas aportó el aumento de la población en edad de trabajar.

“Lo que necesitamos, ante todo, es invertir en la productividad que nos permita crecer más rápido”, sostuvo Mischke.

Según el análisis presentado, cerca del 80% del progreso económico en buena parte de las economías puede vincularse con la acumulación de capital: mejores herramientas para los trabajadores, infraestructura, tecnología y otras inversiones que amplían la capacidad productiva.

En el caso del Perú, Mischke indicó que el país invierte en la actualidad alrededor del 19% de su PBI frente a niveles del 30% y 40% que tienen economías como India o China, respectivamente, donde han sostenido procesos acelerados de convergencia.

Durante los últimos 25 años, cerca de dos puntos porcentuales del crecimiento peruano provinieron de la profundización de capital, mientras que la productividad total de factores mostró un desempeño más moderado. Cerrar parte de esa brecha, con una inversión adicional equivalente a entre cinco y diez puntos porcentuales del PBI, podría contribuir a devolver al país a una trayectoria de crecimiento más dinámica. El reto, añadió, no consiste únicamente en invertir más, sino también en orientar el capital hacia actividades capaces de elevar la complejidad económica, profundizar las cadenas de valor y fortalecer la infraestructura y las capacidades productivas del país.