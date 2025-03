Sayuri Yoshikawa enfrenta una angustiante odisea: la búsqueda de su querida perrita ‘Mami’, una compañera de diez años que ha sido parte esencial de su vida desde que tenía tres meses de nacida.

En diciembre, debido a asuntos de salud, Sayuri se vio obligada a viajar fuera del país, confiando el cuidado de ‘Mami’ a su tío, quien ya la había cuidado anteriormente.

Por este apoyo, Sayuri pagó S/1.500, para poder retribuir, de alguna manera, por el hospedaje y los cuidados a su perrita. Vale la pena mencionar que, Sayuri también dejó bolsas de comida, sus platos y snacks para que a su engreída no le falte nada.

Actualmente, se ofrece una recompensa de S/ 1000 soles para la persona que encuentre a la perrita, y una recompensa de S/ 200 para quien brinde información confiable.

Sin embargo, desde enero, la comunicación sobre el bienestar de ‘Mami’ se tornó nula; no recibió más fotos, videos ni actualizaciones por el cuidado de su perrita. Su tío señalaba que estaba muy ocupado, ya que su esposa acababa de ser operada.

Al regresar a Lima, el 2 de marzo, Sayuri intentó contactarse con su tío para recoger a ‘Mami’, pero no obtuvo respuesta inmediata. Tras una semana de insistencia, él le informó que la perrita había desaparecido hace unos días, que se había escapado de casa y que no le había informado antes porque la estaban buscando.

Mami está esterilizada, y tiene una mancha marrón en su lomo.

Desesperada, Sayuri solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santa Anita, distrito donde supuestamente ‘Mami’ se extravió, pero estas no aportaron información útil para dar con su paradero.

Búsqueda incansable

En su afán por encontrarla, Sayuri contactó a una activista animalista, quien la ayudó a buscar en diversas zonas, incluyendo los cerros de Santa Anita. Durante esta búsqueda, una vecina reconoció la imagen de ‘Mami’, y reveló que la había acogido dos días, pero que la perrita había escapado nuevamente.

Lo sorprendente fue que esto ocurrió el 11 de enero, lo que indica que ‘Mami’ estuvo desaparecida durante casi dos meses antes de que su tío le confesara la verdad.

“‘Mami’ ha estado dos meses y medio en la calle. Mi tío, desde el día que me entero, apenas me responde. Ni siquiera me ha ayudado a buscarla, y tampoco contesta mis llamadas”, confiesa Sayuri.

Sayuri recurrió al apoyo de "Inspector Peluche" para dar con el paradero de su engreída.

En su desesperación por encontrar a ‘Mami’, Sayuri ha recurrido a diversos medios: contactó a ‘médiums’ de animales, quienes le aseguraron que la perrita sigue con vida y desea regresar a casa; también consultó el tarot, obteniendo respuestas similares.

Además, solicitó los servicios de una empresa especializada en la búsqueda de animales perdidos. Su caso incluso, ha llegado a la televisión nacional, siendo difundido en ATV, TV Perú y Willax.

Gracias al apoyo de diversos medios de comunicación, la búsqueda de 'Mami' ha llegado a diversos canales de televisión.

“Tengo la esperanza que ‘Mami’ está en una casa, y que pronto alguien verá mis anuncios, y me contactará para darme una pista… Toda pista es clave”, comenta Sayuri con esperanza.

Actualmente, ella ha creado un grupo de WhatsApp para centralizar información y coordinar esfuerzos en la búsqueda de ‘Mami’. Su determinación y amor inquebrantable son testimonio de la profunda conexión que puede existir entre una persona y su mascota.

Si tienes pistas de ‘Mami’ o crees haberla visto, por favor, ingresa al chat grupal o contacta a Sayuri al 992 961 712.

Actualmente, se ofrece una recompensa de S/ 1000 soles para la persona que encuentre a la perrita, y una recompensa de S/ 200 para quien brinde información confiable, que permita dar con el paradero de ‘Mami’.